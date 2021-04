Milliardregning: Storebælts-bilister skal betale igen

Broafgiften skal igen-igen bruges til at betale for ting andre steder i landet

- Ingen politiker - uanset parti - vil fraskrive sig brugen af malkekøer, når de skal finansiere deres ideer.

- Med mindre altså, at de reelt kan frygte at blive fravalgt ved næste valg - så det må de have tydeligt at vide af vælgerne/offentligheden.

- Som fynbo og nabo til Storebæltsbroen undrer man sig ofte over, at man bygger en særdeles samfundsnyttig bro, og så lægger man en stor forhindring på brugen af den, nemlig broafgiften.

Ikke ting andre steder i landet

Sådan skriver Flemming E. i en kommentar på Fyens.dk, der kan afsløre, at regeringens store infrastruktur-plan, der blev fremlagt i sidste uge, bl.a er baseret på penge fra de afgifter, bilister betaler for at krydse Storebælt.

Ifølge avisen vil regeringen helt præcis trække 7,8 milliarder ud af betalingsanlæggene - og Flemming er ikke den eneste, der synes, bilisterne har betalt nok for broen. I 2016 kunne nationen! f.eks fortælle, at broen - som havde koster 23 milliarder at bygge - havde indtjent 39 milliarder.

Brugerne skal betale udgifterne

- Jeg er ...med på, at udgifterne ved Storebæltsbroen skal betales af brugerne.

- Men ikke at broafgiften skal bruges til at betale for ting andre steder i landet, siger Jan Johansen, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og valgt i Nyborg til avisen, men hvad siger du?