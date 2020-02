Mimrekort overlever: Movia skal bare have penge fra staten

Først droppede DOT mimrekortet, men efter hård kritik droppede de at droppe det. Nu skriver Movia at det kan fortsætte - hvis staten betaler

- Vi kan alene bevare mimrekortet med den nuværende høje rabat, og give mærkbar rabat til øvrige pensionister, med statslig medfinansiering.

Sådan skriver Kirsten Jensen og Per Hovmand, bestyrelsesformand og næstformand i Movia, nu i et brev til transportminister Benny Engelbrecht om det omstridte pensionistkort.

Se også: Pensionister raser over Movia: 200 procent dyrere

Minister ser frem til møde

Movia, der sammen med DSB og Metroselskabet, kom i strid modvind, da de for snart to måneder siden lancerede en plan om at droppe mimrekortet af pap og sløjfe store rabatter til cirka 60.000 pensionister i bl.a. Nordsjælland, kan nemlig ikke få rabat-regnestykket til at gå op uden penge fra staten.

Se også: Glædesrus over bus-kovending

Og ifølge sn.dk, vil ministeren gerne tage en snak om rabatter med selskaberne - men han vil ikke sige, hvad han mener:

- Jeg vil gerne have mulighed for at drøfte det videre arbejde for harmonisering af pensionistrabatter med Movia, inden jeg svarer på spørgsmål i pressen om dette.

- Jeg ser derfor frem til vores kommende møde, skriver ministeren i en mail til Sn.dk, men hvad siger du?