Min mand havde ringet 11 gange: Verden faldt sammen

I 2015 var der 97.000 underretninger om 59.000 børn og unge under 18 år. Det tal steg i 2018 til 127.200 underretninger om 75.000 børn og unge. Her fortæller en mor, hvordan det føles at blive anklaget for slå sine børn.

- Hej.

- Jeg er et barn fra ’systemet’. Plejefamilier, aflastning og flyttet på kollegieværelse som 16-årig.

- Mine forældre blev skilt da jeg var 3år og min søster 18 måneder.

- Nu er jeg gift og har 3 dejlige børn. Men siden vi fik vores søn i XXXX har jeg følt mig forfulgt af myndighederne.

- Den ene underretning efter den anden.

Flere underretter - og flere bliver underrettet

Sådan indleder X et brev til nationen! (redaktionen kender navn og adresse!) om at være mor og blive anklaget for at slå sine børn – uden at have slået sine børn.

X synes der skal mere fokus på, at lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn, ’underretter’ om alt for mange børn – og at systemet er meget barskt over for de forældre, der er blevet underrettet om. Tallene viser da også, at der er sket en voldsom stigning siden den såkaldte overgrebspakke – som betyder at alle borgere har pligt til at underrette deres kommune, hvis de er bekymrede for, om et barn er i fare, mens fagpersoner som eksempelvis lærere er underlagt en skærpet underretningspligt – trådte i kraft i efteråret 2013.

Ville redde min datter og ridsede hendes læbe

I 2015 var der 97.000 underretninger om 59.000 børn og unge under 18 år. I 2018 kom der 127.200 underretninger om 75.000 børn og unge. Xs historie er nogle år gammel, og fortsætter således;

- I 201X væltede hele min verden.

- Min datter på X år var meget vred over, at hun ikke måtte få en kjole på, men jeg sagde nej, da der var bål dag.

- Hun væltede i sin arrigskab, og da jeg greb greb jeg ud efter hende, kom jeg til krasse hende på kæben.

- Hun slog hovedet i klinkerne, og er hævet og har fået en lille ridse i munden.

- Hun får noget is på, og jeg får hende trøstet, og vi kører til børnehaven, hvor jeg hjælper hende med tøjet, og siger farvel, mens hun går til morgen-bordet.

Ser at min mand har ringet 11 gange

- På vej ud fanger jeg lige en pædagog i garderoben, og fortæller hvad der var sket.

- Og med en dårlig fornemmelse i maven kører jeg på arbejde.

I bilen ringer jeg til min mand og fortæller ham, hvad der var sket der hjemme, efter at han kørt på arbejde.

- Nogle timer efter ser jeg pludselig på min mobil, at min mand har ringet 11 gange.

- Jeg ringer straks op og han fortæller, at politiet har hentet vores datter og kørt hende på retsmedicinsk, for at undersøge hende for slåmærker.

- De har også hentet vores søn i skolen, da han skal videoafhøres af politiet.

- Jeg græder og går i panik, men mine børn kommer hjem igen kl. 15. Pyha, men sagen kører og kommunens familierådgiver var der både om morgen og eftermiddag/aften for at se vores rutiner, uden at finde noget.

Ingen undskyldning

- i alt går der ni måneder, hvoraf jeg var sigtet for vold i tre måneder, men de fandt jo – selvfølgelig – ingenting.

- Og de gav heller ingen undskyldning.

Datter sagde mor har slået sig - pædagogen hørte noget andet

- Men … nu i 2020 er der så startet en ny sag, fordi jeg fik min finger i klemme i døren.

- Jeg skreg af smerte, det blødte, og dagen efter – da jeg afleverer min datter i børnehaven – snakker vi om, at jeg skal til mekanikeren med bilen og til lægen/skadestuen med min finger, da jeg vil være sikker på at den ikke er brækket, og en pædagog spørger om jeg har fri?

- Jeg svarer nej, og kører og heldigvis er min finger ikke brækket.

- Om eftermiddagen kommer min søn så løbende hjem fra skole. ’Mor mor, der har været 2 fra kommunen i dag og spurgt om jeg har set du har slået XXXXXXXX.

Vi straffes for resten af livet

- Der er åbenbart kommet en ny ’underretning’. Min datter har sagt ’mor har slået sig’, og det er blevet opfattet som om jeg har slået hende.

- Jeg synes der skal gøres noget ved det.

- Det kan ikk passe, at den slags uskyldig tale fra børn, skal betyde at de – og vi forældre - skal straffes resten a livet.

- Jeg får åbenbart heller ikk’ lov til at være en socialarvs bryder. Jeg gør alt det modsatte af den måde, jeg selv voksede op på, skriver X, men hvad siger du om underretninger?