Min mand skal ikke tørre min røv

Amanda synes Ballerup Kommune er alt for lang tid om at hjælpe hende og familien. Lige nu må manden så sørge for hende - også når hun skal på toilettet - og derfor har han mistet sit arbejde som elektriker.

- I 2005, da jeg var 14 gammel, blev jeg lam fra brystet og ned.

- Jeg har siddet i kørestol lige siden, og har faktisk aldrig bedt om hjælp.

Men nu er der en knogle der er knækket

- Jeg har kæmpet, været et overmenneske ift mit handicap.

- Men uheldigt som det er, har jeg nu fået slidgigt i rygsøjlen og i min skulder, og knækket knoglen inden i skulderen, den er altså brækket. Det skete i april.

Sådan indleder Amanda B, der er 31 år, gift og mor til fire børn, et brev til nationen! om at have brug for hjælp – og ikke få det. Amandas sygdom hedder myelitis transversa, akut rygmarvs betændelse, og den lammer på få timer og er heldigvis ekstrem sjælden.

Og måske er det derfor, at Ballerup kommune lige nu er ret så afvisende og afventende over Amanda, der er på førtidspension.

Min mand blevet fyret

Hendes brev – som nationen! har sendt til Ballerup kommune og bedt dem svare på, hvorfor Amanda ikke må få hjælp – fortsætter nemlig således:

- Min mand har måtte blive hjemme fra sit arbejde som elektriker, er nu blevet fyret, fordi han skal hjælpe mig og få vores hverdag til at fungere.

Han hjælper mig - også med toiletbesøg

- Men han er min mand og skal ikke være min hjælper.

- Og bestemt ikke hjælpe med mine wcbesøg!

- Jeg lever af mine arme, jeg kan ikke bevæge mine ben overhovedet.

- Hvor længe skal vi vente på at jeg kan få noget hjælp, skriver Amanda, der søger om en døgn-BPA, der er en borgerstyret personlig assistance (én hjælper af gangen), der kan fungere som hendes arme og ben, der hvor hun ikke selv kan:

Kommunen: Sager bliver behandlet hurtigst muligt

- Èn som hjælper med personlig hygiejne osv, så jeg ville kunne, det samme som mennesker der ikke har et handicap.

nationen! har spurgt Ballerup Kommune, hvad de vil råde en borger, der som Amanda har brug for hjælp, til gøre. Og det svarer kommunen på sådan her:

- Som kommune må vi ikke kommentere og heller ikke be- eller afkræfte eksistensen af en konkret sag, da det vil være i strid med vores tavshedspligt.

- Derfor kan jeg kun sige, at Ballerup Kommune altid søger at behandle sager hurtigst muligt og at vi er forpligtiget til at oplyse en sag tilstrækkeligt.

Og vi er altid klar til dialog

- Ud fra en konkret og individuel vurdering leverer vi den nødvendige og akutte hjælp i sager, hvor den endelige afgørelse ikke kan afventes.

- Og så går vi altid gerne går i dialog med en borger, som måtte opleve, at sagsbehandlingen tager for lang tid, skriver en Kommunikationskonsulent fra Politisk Sekretariat, Center for Politik og Organisation i Ballerup Kommune, men hvad tænker du?