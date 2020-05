Mine 15.000 kr er åbenbart ikke gode nok

Morten vil gerne holde ferie i Danmark i år - og han vil også gerne købe sine varer i Danmark frem for i Tyskland. Han tror corona kan ende med at blive en god forretning for Danmark

- Må indrømme, at jeg er lidt - for ikke at sige meget - uforstående over den klynk, der kommer fra udlejere af danske sommerhuse.

- Det er som om, de kun synes tyskerne euro er gode penge.

Se også: Frygt for massekonkurser

- Jeg er parat til at leje et sommerhus på Fanø en uge og tage en anden uge et sted længere oppe på vestkysten, og det ved jeg, at der er en del andre danskere, der også er. Mit budget er 15.000.

- Men alligevel sidder jeg med en følelse af, at de penge jeg vil betale i leje ikke er lige så gode som de euro tyskerne vil lægge?

Mange vil hellere holde ferie i Danmark

Sådan lød det i går i nationen!-telefonen fra Morten S, der har gået og strikekt et corona-regnestykke sammen efter at han i sidste læste om Kvicly i Tønder, der har hundrededoblet salget af Nutella, efter at den dansk tyske grænse blev lukket.

Se også: Købmand: Nutella-salg eksploderer

- Jeg vil mene, at mange danskere nu vil holde ferie i Danmark.

- Dels fordi vi jo ikke kan eller tør rejse til andre lande. Og dels fordi vi gerne vil støtte vores eget lands økonomi.

Jylland er bedre end Grækenland

- Jeg vil i en krisesituation hellere bruge mine penge i Jylland end i Grækenland, og måske kan det faktisk ende med at blive en god forretning for Danmark, hvis flere bliver hjemme - og flere køber deres Nutella i Danmark, lød det fra Morten, der også mener, at de mere end 10 milliarder kroner, der grænsehandlet for hvert år, gør mere gavn i en dansk købmands kasseapparat end i en grænseshop, men hvad tænker du?