Mine tanker går til alle vadehavets fugle

- Møllerne har en enorm negativ effekt på både natur og vores egen grund, samt lokal miljøet.

- Huspriserne vil falde markant og møllerne vil være til store gene, både visuelt og sundhedsmæssigt.

- Det vil blive mindre attraktivt at bo i Tjæreborg og opland, hvilket ikke vil gavne lokalsamfundet.

41 kæmpemøller: Vrede jyder får fire uger

Vil ikke bo i en vindmøllepark

Sådan skriver Louise K, der er af de 1083 borgere, der har vist modstand mod vindmølleprojektet på Tjæreborg Enge ved Esbjerg på hjemmesiden skrivunder.dk.

I dag står der otte møller, der - hvis Vattenfalls Repowering-projekt bliver godkendt delvist - skal erstattes af fire møller. De eksisterende er cirka 100 meter høje, mens de nye er op til 180 meter høje. De fire kan sammen med én af de gamle producere strøm til 26000 husstande, hvor de gamle kunne forsyne 10.000. Alligevel er Louise imod:

- Nej tak til kæmpe vindmøller i Tjæreborg Enge - nej tak til at bo i vindmøllepark.

- Vi er så glade for at I Allerup, hvor vi har boet i 2 år.

- Og sidste år totalrenoverede vi huset, og vi er så kede af, at huspriserne vil falde i takt med at møllerne kommer tættere på Allerup.

De møller er ikke udtjente

- Den 4. og sidste mølle, kommer også til at stå på en grund, hvor der pt. Ikke er møller, hvilket et dybt forkasteligt!

- Mine tanker går også til alle Vadehavets fugle, skriver Louise, og Karin S synes slet ikke de eksisterende møller er klar til at blive skrottet endnu:

- Jeg har intet imod bæredygtig energi og vindmøller, men jeg har noget imod man skal profitmaksimere på andres bekostning.

- Møllerne der allerede står i Tjæreborg enge er ikke udtjente.

- Skulle man ikke lade dem stå og lade kæmpemøller opsætte på havet i stedet. Vi har rigeligt i lysene fra møllerne i Måde, skriver Karin.

På Vattenfalls hjemmeside kan man læse om et nyt studie af vindmøller og fugle, der viser, 99 procent af fuglene flyver uden om. Der er høringsfrist på mandag, men hvad tror du der sker?