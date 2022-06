Minister: Danskerne skal ikke have rabat

Tirsdag stemte skatteminister Jeppe Bruus nej til at fjerne brændstofafgifterne i Danmark. I dag forklarer han hvorfor de 93.277 borgere, der havde stillet forslaget, tager fejl

- Vi ser med stor alvor på prisernes udvikling.

- Ikke mindst de stigende brændstofpriser, der rammer mange pendlere, som hver dag bruger bilen til at komme på arbejde og få hverdagen til at fungere.

- Derfor er jeg glad for, at Skatterådet har øget satserne for kørselsfradraget, så pendlerne allerede nu har fået en hjælpende hånd.

Bum: Sparede 180 kr. på en tankfuld

Lavere afgifter er ikke den rigtige vej

Sådan lyder det torsdag til nationen! fra skatteminister Jeppe Bruus om de næsten 93.277 danskere, der tirsdag fik en gevaldig lussing af et stort flertal i Folketinget.

De 93.277 havde nemlig støttet borgerforslaget om at fjerne afgifter på brændstof - ligesom Tyskland og Sverige har gjort. Men politikerne stemte nej. Og Jeppe Bruus vil gerne forklare hvorfor:

Et ja vil koste 25 mia. kr.

Billigere benzin er skidt for klimaet

- Regeringen (mener) ikke, at en lempelse af afgifterne på benzin og diesel i Danmark er den rigtige vej at gå.

- Det vil øge CO2-udledningerne og gøre det endnu vanskeligere at blive uafhængige af fossile energikilder.

Og vi er ikke i dialog med EU

- Derfor er vi heller ikke i dialog om en sådan ændring med EU, skriver ministeren, der lige nu drøfter hvordan Danmark bedst kan håndtere konsekvenserne af de stigende priser:

- I den forbindelse har vi meldt ud, at vi ønsker at øge skatteværdien af kørselsfradraget og sikre målrettet støtte til nogle af de svageste i vores samfund, fordi det er her, prisstigningerne rammer særlig hårdt.

- Det mener vi er en klogere og mere langsigtet måde at afbøde konsekvenserne af prisstigningerne på, lyder det fra Jeppe Bruus.