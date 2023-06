Minister klar med millioner: Men ikke til Gitte

- For nogle er det svært at få enderne til at mødes.

- Derfor er det godt, at vi giver en ekstra hjælp til tusindvis af de mest trængte børnefamilier.

- Det er vigtigt for mig, at vi kan hjælpe nogle af dem, som økonomisk har det hårdest gennem denne tid.

40.000 læsere - de fleste holder med Gitte

Sådan sagde beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i begyndelsen af maj måned, da et flertal i Folketinget vedtog at sende 300 millioner kroner afsted i inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier.

Cirka 65.000 børn fordelt på de 40.000 børnefamilier, der pr. 1. januar var i kontanthjælpssystemet blev lovet minimum 7500 kroner - og maks. 13.500. Men den enlige mor Gitte, der efter ti år på kontanthjælp blev placeret på ledighedsydelse fra 31. december - får ikke. Og det vil hun gerne klage over:

Én dag - og man kan ikke klage

- Det drejer sig om én dag.

- Og kan det virkelig være rigtigt, at man ikke kan klage over, at man ikke kan få hjælp, skrev Gitte til nationen! i går. Og over 40.000 læsere har deltaget i den efterfølgende debat - de 55 procent er på Gittes side. Men hendes kommunen skriver, at man ikke kan klage.

Pengene er på vej

nationen! har forsøgt at få minister-Ane til at forklare, hvorfor Gitte - hvis ledighedsydelse er på niveau med kontanthjælp (10.906 vs 10.760) - ikke kan få støtte til datteren. Men det er ikke lykkedes at få et svar.

Pengene bliver udbetalt i slutningen af denne uge, men hvad synes du?