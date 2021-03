Minister klar til Bauhaus-snak

Jeg kan sagtens forstå, at det er frustrerende for de butikker, der må kigge med længsel efter mange af deres kunder lige nu, lyder det fra erhvervsministeren, der har noteret sig angrebet fra Bauhaus.

- Jeg har noteret mig brevet fra Bauhaus.

- Og selvom jeg har stor forståelse for deres situation, så er det også vigtigt, at vi genåbner vores samfund gradvist og kontrolleret.

Minister lytter - og tager initiativ til et møde

- Når det er sagt, så lytter regeringen selvfølgelig, og jeg vil derfor tage initiativ til at indkalde repræsentanter fra de største butikker til et møde.

Sådan lyder det nu i en mail til naitonen! fra erhvervsminister Simon Kollerup om de - i manges øjne - komplet uforståelige kvadratmeterkrav, der gælder i forbindelse med genopåbningen.

Mega-problem: Bauhaus til angreb

92 procent støtter Bauhaus-direktør

MInisteren skriver også til nationen!, at genåbningen følger de sundhedsfaglige anbefalinger, hvor vi gradvist og kontrolleret skal åbne mere op, men hvor vi også samtidig skal holde aktiviteten i samfundet nede for at begrænse smittespredningen og belastningen på vores sygehuse.

Og tilføjer at sundhedsmyndighederne faktisk anbefalede, at der IKKE åbnes for butikker over 5000 kvadratmeter i denne omgang, da kunderne opholder sig der i længere tid og stimler sammen i mindre områder, men at regeringen trodsede det råd, og med et flertal af Folketingets partier besluttede at tillade at et begrænset antal kunder kan handle i store butikker med en tidsbestilling.

Fem procent støtter regeringen

Mere end 28.000 læsere deltog i går i debatten om de nuværende regler - dem Bauhaus i denne uge altså kaldte frustrerende og usaglige - der betyder, at der fx kun må være 20 kunder i en BAUHAUS på fx 5.000 kvm, mens der må være 249 kunder i en af konkurrenternes butikker på fx 4.999 kvm.

Og fem procent af de mange læsere, støtter regeringen, mens 92 procent synes Bauhaus-direktøren har ret.

Bauhaus skriver her til formiddag til nationen!, at de ikke har hørt eller fået nogen reaktion fra Simon Kollerup. Og at det kun via pressen de kan læse, at han vil indkalde til et møde, men hvad tænker du?