Minister med fesen hjælp til Petya

Rigtig mange oplever, at det er blevet sværere at få en bankkonto. Erhvervsminister Simon Kollerup siger, at han har talt med bankerne om problemet

- Jeg blev også afvist, da jeg ansøgte om erhvervskonto.

- Begrundelsen var den samme, selvom det var en enkeltmandsvirksomhed, og den udelukkende skulle benyttes til moms-ind/udbetalinger.

- Jeg mener, vi som danskere vil være bedre tjent med en statsbank, som danskerne selv er ejere af, og hvor pengene arbejder for Danmark og danskerne og ikke en flok banditter i habitter.

Det har taget overhånd

Sådan skrev Claus J. i en af de mere end 700 kommentarer, der er skrevet om de konto-problemer, Petya er stødt ind i, fordi Danske Bank ikke forstår, hvordan hun bruger banken.

Danske Bank kunne ikke forstå Petyas konto-brug. Så ud med hende.

Og i den afstemning om bankernes indblanding i kundernes økonomi og liv, som 26.955 læsere forløbig har deltaget i, er der også et stort flertal, der mener, at banker er begyndt at blande sig og spørge kunderne om alt for meget.

Erhvervsminister har talt med bankerne om erhvervskonti

Nationen! har modtaget adskillige breve om konto-problemet de senere år. Du husker måske Tatovør afvist med 144.000 kroner: Ikke noget for Nordea, Vil grave 200.000 kr ned i haven: Banken tror jeg hvidvasker og Banker sagde nej til Ilonas 250.000 kr., og derfor har vi bedt bankernes minister, erhvervsminister Simon Kollerup, svare på, om han har hørt fra folk, der har erhvervskonto-problemer (og eller privatkonto-problemer), og om han vil gøre noget for at hjælpe de folk. Hans svar lyder sådan:

Forventer de lever op til reglerne

- Coronakrisen har ramt danske virksomheder hårdt, særligt de små- og mellemstore, og bankerne skal selvfølgelig hjælpe virksomhederne, så godt som de kan.

- Jeg har derfor tidligere været i dialog med sektoren for at sikre, at de virksomheder, der opfylder kravene og reglerne i lovgivningen, kan få en erhvervskonto.

- Det har jeg en klar forventning om, at bankerne lever op til, siger Simon Kollerup, men hvad siger du?