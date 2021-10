Minister om høje varmeregninger: Alvorligt

Så meget kan du få i varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, uanset om du er lejer eller ejer.

Udbetaling Danmark beregner, hvor meget du kan få i varmetillæg ud fra dine varmeudgifter de sidste tre år og din personlige tillægsprocent.

Du kan få dækket den del af dine varmeudgifter, der er større end:

5400 kr. om året, hvis du er enlig (2021)

8100 kr. om året, hvis du er gift/samlevende (2021)

Du kan dog kun få dækket varmeudgifter op til 22.500 kr. om året (2021). Er I mere end to voksne i husstanden, sættes maksimum op med 6700 kr. (2021) pr. person over 18 år ud over jer to.

Kilde: Borger.dk