Minister om sex-lokale: Er kunderne med på det?

- Ja, det er en skide god ide og vil sikkert spare en masse penge.

- Men det bliver næppe virkelighed, fordi en helvedes masse mennesker, for hvem det intet betyder, tillader sig at have en stærk holdning til det.

- Ligesom med fixerum.

- Trist men sandt

Er kunderne med, spørger ministeren?

Sådan skriver Mads N. i den kommentar, der lige nu fører like-konkurrencen på Politikens Facebook-profil, om det besøg nyudnævnte Astrid Krag foretog på Vesterbro forleden.

Her blev ministeren nemlig præsenteret for tanken om, at 'systemet' på en eller måde stille nogle trygge lokaler til rådighed for de prostituerede og deres kunder. På samme måde, som det foregår i den mobile sexelance, som nationen! tidligere har skrevet om:

- Og det er kunderne med på, lød det ifølge avisen fra Astrid Krag, og det er kunderne lød svaret, men ser man videre på Politikens Facebook-debat, så er der også nogen, der IKKE er med på det:

- Selvfølgelig skal staten ikke betale for den slags.

Statsautoriserede ludere? Fucking nej

- Det appellere jo bare til, at det er helt okay og normalt, at man går ud og sælger sin krop for staten stiller et rum til rådighed, skriver Sisse H i en kommentar, der har fået næstflest likes (32) og Jette V har høstet 22 likes for denne:

- Forfærdelig idé.

- Hvis man vil gøre kvinder trygge, så sørg for, at der er et socialt sikkerhedsnet under dem, så de ikke skal sælge sig selv, skriver Jette, og Katrine H er endnu mere modstander:

- Statsautoriserede ludere?

- ET KÆMPE F****** RUNGENDE NEJ!, skriver Katrine, men hvor ligger du i sexlokale-debatten?