Minister: Prøv at ringe til en VVS'er

Har du prøvet at få fat på en håndværker? Det har undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil muligvis, for nu vil hun gøre noget for at flere til at tage en erhvervsuddanelse

- Hvis folk er i tvivl om, at der mangler faglært arbejdskraft, skal de bare forsøge at skaffe sig en vvs’er.

- Det er her og nu, at vi mangler faglært arbejdskraft.

Målet var hver fjerde - virkeligheden er hver femte

Sådan siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til Politiken om hendes 'aller, aller, aller øverste prioritering', der handler om at få flere danskere til at vælge en karriere som faglært.

For ni år siden var politikernes mål at hver fjerde 9. eller 10. klasse-elev skulle gå direkte ind fra skolen og ind på en erhvervsuddannelse. Men kun 19,9 procent gjorde det sidste år. Og ministeren er ikke den eneste magtfigur i Danmark, der har gjort opmærksom på problemet.

Lang kø til håndværker: Nationalbankdirektør advarer

Mindre limpistol, flere mænd med pibe

Rosenkrantz-Theil siger til avisen, at hun tror løsninger bliver noget med 'erhvervspraktik, mesterlære og fagrækken i folkeskolen'. Men kigger hun på de 114 kommentarer Politikens læsere har skrevet om problemet, så er der en del andre forslag hun bør kigge på:

- Indfør mænd med pibe og forståelse for håndværk i skolerne.

- Sløjd tilbage på skoleskemaet i stedet for det ufaglige limpistolsfag kaldet design, skriver Jakob H. således:

Gør det sværere at komme i gymnasiet

- Hæv kravene til at komme på gymnasiet!

- Det vil udover at få flere på erhvervsuddannelserne også styrke det faglige niveau på gymnasierne og som følge heraf niveauet på de videregående uddannelser, skriver Algy H, mens John P har fået hele 73 likes for denne her opsang:

- Hvem kører studenterkørsel ? Nyuddannede elektrikere og tømrere? Næ....det gør studenterne ! Hvorfor det? De har ... gået 12 år i skole...

- Hvem er det, der hvert år er heeeeeelt fremme i medierne med historier om alle de muligheder, der er og hvordan verden ligger helt åben ? Dem der søger ind som tømrere og elektrikere ?

- Næ... det er studenterne!

Færre kollegiepladshistorier fra de store byer

- Hvem er det der altid skal i medierne og med lange artikler have det problem beskrevet, hvor de - for at kunne leve - skal have en kollegieplads i de store byer, hvor der er nem adgang til cafeer og kollegieværelse?

- Tømrer- og elektrikerlærlinge? Næ - det er studenter

- Hvilken uddannelse, har dem der styrer landet og laver planer for at få flere til at tage en erhvervsuddannelse ? Tømrere og elektrikere?

- Næ - først student og derefter Cand. polit eller noget andet, der absolut ingen berøring har med dem der går på erhvervsuddannelser..

Er der en minister med et sosu-barn?

- Hvor mange af disse ( absolut velmenende og veluddannede) har selv børn, der går på erhvervsuddannelsesvejen - eks. Som tømrer, snedker, SOSU ?

- Mon ikke svaret er færre end bare ganske få....de skal jo have en studenter-uddannelse, som far og mor, skriver John P, der synes politikernes ønske om flere håndværkere, minder om folk, der spiser store grillbøffer og oksefilet, morgen, middag og aften, men arbejder med at fremme vegetarisk adfærd.