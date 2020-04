Minister truer Flixbus: Ret ind eller luk

- Jeg blev faktisk ret fortørnet over at se billederne med fyldte Flixbusser. Jeg syntes, at vores opfordringer om at undgå trængsel i den kollektive trafik har været ret klare og velbegrundede.

- Undgå smittespredning - følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Påbuddet gælder fra i dag

Sådan lyder det nu fra transportminister Benny Engelbrecht, der fredag reagerede hurtigt på billederne og beretninger fra en ret så fyldt Flixbus, der kom på bl.a. nationen! fredag eftermiddag.

Ministeren meddelte at han ikke var tilfreds med selskabets måde at fylde op på, og efter et møde med selskabet som foregik via internet i løbet af weekenden, har han i dag bedt sundheds- og ældreministeren om at udstede en bekendtgørelse om tilladt maksimalbelægning i fjernbusserne.

- Herefter må fjernbusserne på intet tidspunkt være mere end halvt fyldte. Påbuddet gælder fra i dag.

Foto: Linda Johansen

Deres tilladelse kan blive inddraget

- Jeg går selvfølgelig ud fra, at fjernbusserne overholder påbuddet, men hvis de mod forventning ikke gør, så vil deres tilladelse til at drive fjernbuskørsel blive inddraget, siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Også blandt de mere end 25.000 læsere, der deltog i debatten her på siden, var der fortørnelse over de fyldte busser.

Fire ud fem, svarede således, at de heller ikke var trygge, ved at sidde ved siden af en anden i en bus for tiden.