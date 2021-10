Minister: Ulykkelig situation

- Det er en ulykkelig situation, at der skal skrues så voldsomt ned, som der skal.

- Men det er altså af hensyn til havmiljø, det er af hensyn til bestande, og set i det lys har vi fået krabbet os i retning af lidt bedre vilkår for fiskerne.

- Men jeg kan sagtens se, at det slet ikke er noget, der gør dem lettede, eller som gør, at de er tilfredse med det her.

Mine tanker går til fiskerne

Sådan siger fiskeri-, landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn til DR Nyheder om de nye regler for torskefiskeri i Østersøen, der betyder, at kvoterne for torsk i den vestlige Østersø sættes ned med 88 procent. Fra 4000 til 489 tons.I den vestlige Østersø må der ifølge aftalen næste år fanges 489 ton torsk.

Ministeren siger, at den voldsomme reduktion sker fordi torskebestanden er i fare for ved at uddø - men formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, kalder kvoterne en katastrofe:

- Mine tanker går til de fiskere, der med den her aftale har fået hevet tæppet væk under sig og ødelagt deres forretning.

- De står tilbage i en rigtig træls situation, og jeg ser det som en bunden politisk opgave at hjælpe de berørte, lyder det fra formanden i en pressemeddelelse, og på DRs Facebook er der også trist stemning i nogle af de kommentarer:

- Planen er vel også, at vi alle skal leve af græs i fremtiden, skriver Rasmus N. og Richard N er enig:

- Det næste bliver landbruget,...

- Men så opnår vi også alle 'klima-mål'...

EU og den grønne fløj jubler

- Godt nok kommer vi til at dø af sult, men EU og hele den grønne fløj vil sige, Tommel op, skriver Richard N., mens Oline M. er mere positiv:

- Fatter seriøst ikke hvordan folk kan blive sure over, at man tager hensyn til bestandene og havmiljøet.

- Det bliver jo ikke lavet for at være træls eller for at gøre livet surt for nogen.

- Men vi skal passe godt på vores klode, hvis vi fortsat vil være her, skriver Oline.

Danmarks Fiskeriforening har lavet dette skema over kvoterne i den nye aftale. Bemærk at kvoterne gælder for alle Østersø-fiskerne - altså ikke kun de danske: