Mink-aflivning rammer CNN: Meget bekymret

Det er ikke kun i Danmark, at debatten om aflivning af mink fylder. Britiske BBC har historien i top i dag - og amerikanske CNN havde i nat et længere interview med en professor, der frygter, at den danske covid-mutation spreder sig til hele verden

- Jeg er meget bekymret over dette.

- Selvfølgelig kan det (covid-19-mutationen, red.) vise sig, at være uden betydning, men vi har allerede 12 smittede mennesker i Danmark.

- Og jeg undrer mig over, at hvorfor grænserne ikke er lukket helt ned på det her tidspunkt.

- Wow (intervieweren, programmet Amanpour, red.).

Nu må danske fly ikke lande i Storbritannien

Storbritannien stopper alle rejsende fra Danmark

Britisk karantænekrav rammer Danmark efter udbrud hos mink

Jeg ved ikke om det er noget - men det er farligt

Sådan sagde den britiske sundheds-professor Hugh Montgomery i går på CNN, da han blev interviewet i Amanpour, stationens højtprofilerede samtaleprogram om internationale emner, om situationen med de corona-smittede mink og corona-mutationer i Danmark. Og spredningen af smitten til mennesker og den effekt, det kan have på en fremtidig vaccine.

(se udskrift af hele interviewet her)

De skal jo dø alligevel

- Jeg ved jo ikke, om det er noget, men det er altså farligt - hvis det spreder sig ud i verden, fortsatte professoren, der er chef for London universitet UCL's institut for sundhed, og han er ikke den eneste brite, der er bekymret for, at coronamutationen fra Danmark kan sprede sig.

På BBC's Facebookside har mere end 350 deltaget i debatten om aflivningen. De fleste undrer sig over, at Danmark stadig tillader minkavl, og adskillige mener, at aflivning nok er det bedste:

- Jeg tror ærlig talt, det er det bedste, for de skal jo slås ihjel alligevel.

- Og man kan jo ikke slippe dem løs, skriver Debbie B. således, og Jack R. er på samme linje:

Det perfekte miljø for sygdomme

- Når man sætter tusindvis af dyr sammen, så har man det perfekte miljø for sygdomme.

- Lad os håbe, de aldrig gør det igen, skriver Jack, og Karen H. - der har fået 130 likes - er helt enig:

- Hvornår vil folk indse, at mennesker, der fortsætter med at udnytte dyr, bare beder om, at vira udvikler sig og muterer.

- Det er mennesker, der har smittet dyr. Så endnu en gang er det dyrene, der lider, som om de ikke allerede har lidt nok i disse bure.

Kan forlænge pandemien

- Der er forlængst blevet bekræftet covid-mutationer på disse steder.

- Men flere lande fortsætter denne barbariske praksis, hvilket forlænger en nuværende verdensomspændende pandemi, skriver Karen H.

EUs center for kontrol af smitsomme sygdomme, ECDC kommer med en analyse af situationen i Danmark morgen, men hvad tænker du?

