Mink-baron vil starte op igen i Danmark

Rigmanden Pat Wong fra Hong Kong ejer 12 af de lukkede minkfarme - og en af hans danske medarbejdere kan nu fortælle, at der planer om at starte igen, når forbuddet mod minkavl udløber i 2022.

- Super god ide under ordnede danske forhold og velfærd.

- Danmark er nummer 1 i verden på kvalitet.

Lad dem være fortid

Sådan skriver Lene A i en af de 80 kommentarer, der er skrevet på Fagbladet 3Fs Facebookprofil om den kinesiske minkfarm-ejer Pat Wong, der via selskabet UKF ejer 12 minkfarme i Danmark. Og Lene har fået tre likes, og tre vrede smileys, for ret mange af de øvrige 3F-venner, synes ikke minkerhvervet skal igang igen:

- Lad nu de mink være fortid i Danmark.

- Det er jo alt i alt en underskudsforretning for Danmark og synd for dyrene, skriver Bente C, der har fået 3 vrede smileys og 33 likes, og Thorkild P har denne melding til folk fra Kina, der gerne vil drive minkavl i Danmark:



Hold bare mink - i Kina

- De kan sku holde alle de mink de vil.

- Bare det foregår i Kina

Fagbladet har talt med driftslederen for fire af virksomhedens 12 danske minkfarme. Han søger lige nu andet arbejde, men:

- De (ledelsen, Pat Wong, red.) går ud fra, at de åbner op for produktionen igen efter minkforbuddet udløber, siger han til Fagbladet 3F, men hvad siger du?

