Mink-start: Ny corona-regning truer

Fra 1. januar er det igen tilladt at avle mink i Danmark. Men hvem skal betale for at minkene bliver coronatestet?

- Det er en del af den kontrolforanstaltning, myndighederne ønsker over for et helt lovligt erhverv.

Sådan siger Jens Borring, næstformand i og advokat for brancheforeningen Danske Mink til DR Nordjylland om de 643 kroner en corona-test på én mink koster. Ihvertfald hvis testen skal laves officielt af Statens Seruminstitut.

2000 islandske mink på vej

Minkbranchen ønsker - naturligvis - at det er staten, der skal betale den testregning for at få gang i det danske minkavleri igen. Men ingen myndigheder har taget stilling til spørgsmålet, og nu haster det.

Melder ud om mink

Det er mere end to år siden, at der kom ordre til at aflive alle danske mink. Og siden har det været forbudt at avle. Men det forbud udløber 1. januar, og p.t. er der 15 minkavlere, der har meldt sig klar til starte pelsproduktion i igen.

Bliver de slået ihjel med det samme?

Ifølge DR Nordjylland er der allerede 2000 mink på vej fra Island. Og andre 8000 på vej fra bla. Norge, Spanien, Polen og Finland.

Men så længe der bliver forhandlet om en ny regering, så er der usikkerhed om, hvem der skal betale for at coronateste minkene. I værste fald kan de ende med, at de 2000 islandske, skal slås ned, skriver DR, men hvad tænker du?