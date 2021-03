Minus 7000 kr.: Nedslående brev til SAS-kunde

Trafikstyrelsen har nu afvist Leifs klage over manglende kompensation for flybilletter. Styrelsen stoler 100 procent på SAS' forklaring, men Leif føler sig i den grad bestjålet, og vil gerne høre om der er andre i samme situation.

- Jeg købte 5 returbilletter til Bergen til mig og min familie d. 25-7-2019.

- Vi skulle rejse d.13. maj 2020.

- Så kom coronaen og Norge lukkede for indrejse.

Talte med en mand i kundeservice

- Jeg kontaktede SAS d. 24-04-2020, og talte med en mand i kundeservice, hvor jeg spurgte, hvordan jeg skulle forholde mig, for ikke at miste min refundering.

Sådan indleder Leif B et brev til nationen! om det meget nedslående brev han netop har modtaget fra Trafikstyrelsen. Et brev, der klart afviser at Leif har penge til gode - og giver SAS ret i, at Leif tager fejl og husker forkert.

Leif mener at afvisningen er så uretfærdig, at hele Danmark skal læse den - hans eget brev fortsætter nemlig således, og nedenfor kan du læse Trafikstyrelsens 'svar':

Han snakkede om deres interne system

- Manden i SAS' kundeservice sagde, at jeg ville få mine penge.

- Det kunne han se i deres interne netværk/system, fordi mine fly var aflyst. Så det var sikkert.

- Han hjalp mig derefter med at søge om refundering.

Føler mig bestjålet og bondefanget

- Men, nu har jeg så fået svar fra Trafikstyrelsen, at fordi jeg bad om refundering d. 24-4-2020 - efter råd fra en medarbejder i SAS - kunne jeg ikke få mine penge retur, fordi at det først officielt blev offentliggjort d. 04-05-2020, at de var aflyst.

- Jeg føler mig bestjålet og bondefanget af SAS. Det drejer sig om kr. 7000 kr, skriver Leif, der har mistet tilliden til systemet.

