Misrøgt i Svendborg: Dement mand var seks dage om at tørste ihjel

- Min far er stærk og desværre længe om at dø. Det tager seks dage under såkaldt palliativ eller lindrende behandling.

Han bliver tørstet ihjel

- Som pårørende føler jeg, at min dejlige far, som har kontribueret til samfundet hele sit liv, skabt en familie og arbejdet, siden han var 14 år, bliver aflivet på umenneskelig vis.

- Han bliver tørstet ihjel, lider under forløbet - og jeg bliver medskyldig.

Sådan (be)skriver Susanne H i et indlæg i Fyens Amts Avis, den lange og lidelsesfulde dødsproces, hendes demente far netop har været igennem på Svendborg Sygehus. Susanne fatter ikke, at vi i Danmark i 2019 skal lade folk lide før de selv sover ind, og hun skriver også, at det ville være dyremishandling, hvis et dyr blev udsat for samme behandling:

Må ikke få den nødvendige medicin

- Det er primitivt og umenneskeligt, at et menneske, som kun har til udsigt at dø, ikke må få den nødvendige medicin til at det kan ske, men skal dø langsomt og pinefuldt.

- Hvis jeg behandlede min hund på denne måde, ville det være dyremishandling, lyder det i indlægget, som har skabt en del debat på Facebook og i avisens kommentar-spor:

- Tankevækkende læsning - og en barsk oplevelse.

- Forhåbentlig bliver indlægget også læst af nogle af de politikere mm som skal tage stilling til muligheden for aktiv/passiv dødshjælp, skriver Margrethe S således og Anita C har selv oplevet noget lignende:

- Den tur var jeg igennem i 2015, de værste 14 dage af mit liv.

Man skal selv kunne bestemme

- Jeg var der desværre ikke da vedkommende udåndede, da jeg efter 2 døgn på sygehuset med 3 timers søvn hjemme, meget mod min egen vilje, desværre måtte tage hjem...

- I de timer var der ingen ved ham og han døde på mystisk vis lige i den tidsperiode..

- Han skulle også bare visne ind, skriver Anita C, mens Niels C synes at aktiv dødshjælp burde være en menneskeret:

- Hverken læger ,politikere, jurister m.v.skal bestemme.

- En selv, samt familie skal kunne træffe beslutningen til hvad som skal skem, skriver Niels, men hvad tænker du?