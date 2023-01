Mistanke: El-bilejere er idioter

- Jeg har selv el-bil. Jeg kender flere, der også har.

- Jeg har stadig til gode at høre om én eneste, der skynder sig hjem fra arbejde for at sætte bilen til 17:30, mens det er dyrest.

Dårlig undskyldning

- Alle som én, har app med oversigt over el-priser, og lader klokken 00 eller 01 med laveste priser og laveste transport(tarif).

- Det med at flytte elbilernes opladning er bare en dårlig undskyldning for at hæve priser.

Naboer raser mod el-biler

Sådan skriver Erling L. til nationen! om at være én af de cirka 100.000 danske bilejere, der har valgt at have et batteri i stedet en brændstof-tank, og derfor bruger elnettet, når der skal lades op.

Ingen elbil-ejere er så dumme

Og som lige nu bliver brugt som argument for at alle danskere stiger i eltarif på den del af forbruget, der ikke ligger om natten.

Tarifferne - en pris elskaberne opkræver for at transportere strømmen frem til din kontakt - er steget med 70-80-90 procent mange steder. Men Erling er ikke den eneste elbilejer, der er træt at af blive brugt som argumen for prisstigninger:

- Ingen elbilsejere, mig selv deriblandt, er så dumme at lade bilen op midt i aftensmaden, når strømmen i forvejen er dyrest, skriver Tobias J i en anden mail til nationen!

Danskere bruger mindre el end i 2010

Ser man på danskernes elforbrug (i Energistyrelsens Energistatisik 2021), ser det heller ikke ud til, at der er sket en voldsom stigning, der kan forklare de voldsomme tarfistigninger. Faktisk bruger vi mindre end end i år 2000, 2005 og år 2010: