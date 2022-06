Mistanke: Snyd med benzin-priser

- Bilister skal have fair priser, når de køber brændstof i Storbritannien.

- Det britiske folk er - med rette - frustrerede over, at hjælpepakken på 5 milliarder pund, 35 milliarder danske kroner), ikke i alle tilfælde ser ud at være blevet videregivet.

- Jeg skriver (derfor) til dig for at bede om en hurtig gennemgang af brændstofmarkedet.

Det kan alle svare på

Sådan lød det søndag fra den britiske erhvervs- og energiminister Kwasi Kwarteng i et brev til landets konkurrencemyndighed, CMA, om de benzin- og diesel priser, der bare bliver ved med at stige.

Uretfærdigt: Scorer 750 milliarder

Det er helt sygt

Olieselskaber har meldt om svimlende overskud i årets første kvartal, og ministeren skriver at han stiller sine egne folk til rådighed for undersøgelsen, som han vil have inden d. 7. juli. Men ser man på de reaktioner brevet har fået, så er der ikke stor opbakning til ministeren:

Sæt loft på prisen

- Tag dig nu sammen.

- Det her spørgsmål kan enhver skoleelev svare på.

- Det gode spørgsmål er jo, om du, minister, vil gøre noget?

- F.ex indføre et prisloft på brændstof, skriver Zhan P i en twitter-kommentar, og Scot G. er heller ikke imponeret:

- Det her er jo ikke et nyt problem - hvorfor har du ventet?, skriver Scot, men hvad tænker du?