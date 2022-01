Mistanken lurer: 5900 er fritaget for corona-pas

- Kravet om dokumentation indføres med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og kontrollanternes pligter i forbindelse med test og coronapas og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne.

- Dokumentationen vil blive udleveret af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

Råbte uden mundbind på: Så kom politiet

Fritaget for mundbind: Daniel fik godt råd

5900 har fritaget sig selv

Sådan beskriver Sundhedsministeriet reglerne for at borgere kan fritages for test og coronapas. Og nu har DR Detektor ringet rundt til landets kommuner og spurgt, hvor mange borgere, der på tro- og love har skrevet under på, at de er fritaget. Svaret er 5900 personer.

Svært ikke at mistænke medarbejderen

Sundhedsstyrelsen har til hjælp for borgerne udarbejdet den specificerede liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse. Men en direktør kalder tro- og love-modellen for et 'hul i loven' og mere end 50 virksomheder har kontaktet Dansk Industri, fordi de mener at det er for let at fritage sig selv:

- Når man eksempelvis tidligere har ladet sig teste og nu pludselig ikke vil lade sig teste med en blanket i hånden, er det svært ikke at mistænke medarbejderen for at have fået blanketten ene og alene for at blive fri for at blive testet, siger Søren Dupont Dall, personalejuridisk chef i DI til DR Detektor, der også har talt med en professor i strafferet, der siger, at reglerne gør det stort set umuligt at straffe nogen for at snyde.