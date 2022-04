Mister 250.000 kr.: Minister ind i sagen

- Jeg vil (...) bede Bolig- og Planstyrelsen om at undersøge, hvad der er op og ned for de indendørs arrangementer.

- Og om det i så fald er muligt at lempe på reglerne uden at gå på kompromis med sikkerheden.

V: Handler om plejehjem og rækkehuse

Sådan lyder det fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad, der nu går ind i debatten om Thisteds Kommunes lukning af en blomsterudstilling i en gammel lagerhal, pga af en manglende brandtekninsk redegørelse.

Den går ikke i år, Johnny

Et stort flertal af de cirka 2400 nationen!-læsere, der i går deltog i debatten om lukningen mente, at en minister burde gå ind i sagen. Og det er Venstres Torsten Schack Pedersen, der har skrevet til ministeren - og fået svaret ovenfor:

- Når man sidder og læser loven, så handler det om rækkehuse og plejehjem, og ikke midlertidige udstillinger i en lagerhal, siger Torsten i dag til TV Midtvest.

Udstillingen skulle kun vare tre uger

Blomsterudstillingen - der var åben i tre dage indtil kommunen lukkede den med henvisning til en manglende brandteknisk redegørelse fra en certificeret brandinspektør - fik ellers meget fin omtale. Gæsterne var begejstrede og den lokale hotel-ejer, Michael Thinggaard, kalder derfor lukningen en katastrofe. Blomsterudstillingen skulle have været påskens trækplaster, og han vurderer, at han vil miste 250.000 i omsætning.

Nærmest ingen kultursteder kan leve op til reglerne

- Vi er p.t. lukket pga. myndighederne og en masse nye lovregler, som INGEN kultursteder nærmest kan leve op til.

- Vi arbejder på sagen og beder om jeres tålmodighed.

- Vi skal nok refundere ubrugte billetter, såfremt vi ikke når at lukke op igen, skriver blomsterkunster Johnny på sin hjemmeside, og til nationen! fortalte han i går, at der kan gå et halvt år, før den tilladelse, han skal have, kan gå igennem:

- Men udstillingen varer jo kun tre uger, siger Johnny, der har haft tilsvarende udstillinger i Snejbjerg, Herning, Nr. Vosborg Herregård, Pallisbjerg Herregård og sidste år på Schackenborg Slot.