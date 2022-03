Misundelig: Milliard-rabat på benzin

For en måned siden satte den polske regering momsen på benzin og diesel ned fra 23 til otte procent. I går droppede den irske regering brændstof-afgifter for i alt 2,3 milliarder kroner. Og i Danmark er der nu 60.000 borgere, der støtter et borger-forslag om at droppe afgifterne helt.

- Benzin- og dieselpriserne i Irland er på det højeste niveau nogensinde. Det nuværende gennemsnit er på lige under 15 kr pr. liter.

- Fjernelsen af punktafgifterne - som udløber frem til august - vil koste statskassen 320 millioner euro (2,38 mia kr).

Krigen har konsekvenser

Sådan skriver Irish Times om de 20 eurocent - godt halvanden krone - bilister nu skal mindre for en liter benzin (diesel bliver 1,15 krone billigere), fordi afgiften bortfalder i foreløbig fem måneder.

Det er den irske regering, der havde fremsat forslaget, som ifølge medlemmer at oppostionen var for uambitiøst og kom for sent, men finansminister Paschal Donohoe siger til avisen, at der er krig. Og at krig kan mærkes:

- Vi kan ikke beskytte borgerne totalt. Krigen betyder noget for priserne.

- Det er krigens konsekvenser, siger han til avisen.

Polen sænker moms på brændstof

For en måned siden reagerede den polske regering på stigende energipriser, og fjernede momsen på naturgas, og satte momsen på brændstof ned fra 23 procent til otte. I Danmark er der indtil videre ikke politisk vilje til at sænke afgifterne, men Folketinget er pga af 65000 borgeres støtte til Borgerforslag nr. nr. 10.438, nu nu tvunget til at tage stilling.

Næsten halvdelen af benzin-prisen er afgifter - og en tredjedel af diesel-prisen. Screenshot fra Drivkraft.dk

Statens gæld er den laveste i 13 år

Du kan stadig nu at støtte forslaget her, hvis du er enig, men hvad tænker du?

Og vidste du at overskuddet på statens finanser i 2021 medførte, at statsgælden faldt med ca. 100 mia. kr. til 438 mia. kr. ved udgangen af året, svarende til knap 18 pct. af BNP. Og at statsgælden, som andel af BNP, dermed er faldet til det laveste niveau siden 2009?

