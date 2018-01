Mit brændende ønske var at mine forældre skulle gå fra hinanden

Det bliver et barns ansvar hver dag at klare sig i krigszonen derhjemme og at skulle håndtere, at den trygge base ikke længere er tryg, skriver Aura på sin blog. Hun ville ønske at hendes forældre var blevet skilt lang tid før de til sidst gik fra hinanden.

- At opleve sine forældre blive skilt, er for mange børn og unge det værst tænkelige mareridt - og sker det, falder hele ens verden i grus.

- Sådan er det bare ikke altid.

- For mit vedkommende var det faktisk i mange af mine teenageår et brændende ønske, at mine forældre gik fra hinanden.

Det er et helvede at opleve som barn

Sådan skriver bloggeren, iværksætteren og deltids brudekjole-sælgeren Aura i et indlæg om en skilsmisse, der i hendes øjne kom alt alt for sent.

Aura ved udmærket godt, at det er et farligt emne at begive sig ind på, men hun vil gerne dele ud af sine egne oplevelser.

Og selv om der ikke er nogen, der har kommenteret hendes indlæg endnu, så er der måske flere, der kan nikke genkendende til situationen, at et forældrepar vælger at blive sammen, selv om de burde stoppe samlivet. Auras indlæg fortsætter således:

- Nu siger jeg det som det er. Det er et HELVEDE at opleve som barn.

Alle de voksnes nedladende ord

- At høre alle de forfærdelige, nedladende ord blive kastet frem og tilbage mellem de to såkaldt voksne mennesker, der burde være et forbillede for en.

- At se den store kærlighed blive mere og mere barsk og så meget sværere at holde i live.

- Det værste var, at det til sidst virkede som om, de havde givet helt op og ikke længere kæmpede for at relationen skulle blive bedre – men at de stadig ikke var i stand til at tage den endelige beslutning om at gå hvert til sit, skriver Aura, men hvad tænker du?

Er der for mange, der venter for længe, med at blive skilt?