MitID med hinkesten: Kim raser

Digitaliseringsstyrelsen synes selv de har gjort alt for at folk, der ser dårligt eller slet ikke, kan bruge MitID. Det synes Kim ikke

- Hej.

- Jeg er synshæmmet på 3. år, medlem af Dansk Blindesamfund og jeg er godt og grundigt træt af det udemokratiske MitID.

- For som 75 årig pensionist uden kørekort eller pas, måtte jeg have hjælp på Borgerservice, som dog beklagede, at kodeoplæsere var i restordre.

- De udleverede dog en kodelæser, som jeg, og de ca. 6.500 andre blinde eller synshæmmede, selv med kraftig lup, ikke er i stand til at benytte.

Fra i dag vil danskerne fremover først blive mødt af MitID og ikke NemID, når de eksempelvis skal på e-Boks eller netbank. For nogle er det dog en udfordring i selv bare at få sig oprettet sig på tjenesten MitID-gakgak: Så kompliceret er det

Først 5 valgmuligheder, så 4 og så 4 og 2 plus 1

Sådan indleder Kim G en mail til nationen! – en mail han har brugt lang tid på at skrive. Kim er langtfra den eneste blinde eller svagtseende, der har henvendt sig om de problemer. MitID-kodeoplæsere i restordre har skabt rundt i Danmark.

Annonce:

Kim har problemer med f.eks. at overføre penge, betale regninger, udfylde udvidet selvangivelse og nationen! har nu bedt de ansvarlige, Digitaliseringstyrelsen, om at kommentere. Deres svar kan du læse nedenfor. Kims mail fortsætter nemlig således:

Kunne I have opdateret NemID?

- I et brev fra MitID er jeg blevet orienteret om, at min adgangskode nu er aktiveret, og at jeg kan kontakte MitID kundeservice, hvis jeg har problemer.

- Det har jeg netop gjort, mødt med 5 valgmuligheder, derefter 4, 4 og 2, plus 1 hvis jeg vil bifalde samtalen optaget. Derefter fik jeg at vide, at der var stor travlhed, en mesterlig underdrivelse, og at jeg var nr. 71 i køen. Afventende en stund, der måtte være mange der hoppede fra, var jeg nu nr. 75! Symptomatisk for det massive kaos, der har omgærdet den betænkelige indførelse.

- Afløsningen af NemID, er begrundet med en sikkerhedsopdatering. Var det virkelig ikke muligt at opdatere allerede fungerende NemID?

Annonce:

Efterlyser eftertanke

- At endegyldigt indføre MitID, som bl.a. også er en forudsætning for adgang til Netbank, vel vidende, at en oplæser længe har været i restordre, og dermed afskære tusinder fra adgang, bør give stof til eftertanke, skriver Kim G.

Nationen! har bedt digitaliseringsstyrelsen svare på, hvad de synes Kim og andre svagtseende skal gøre, nu hvor de skal bruge MitID. Og om der overhovedet er blinde medarbejdere i Digitaliseringsstyrelsen. Og det svarer de på sådan her:

Vi har lavet en film

- MitID-løsningen er løbende testet af tilgængelighedsspecialister, ligesom der er gennemført en tilgængelighedstest af brugere med synshandikap.

- Der er desuden positiv feedback fra Dansk Blindesamfund omkring tilgængeligheden i MitID app, og Digitaliseringsstyrelsen har blandt andet lavet en film sammen med Dansk Blindesamfund om, hvordan man bruger MitID app som blind eller svagtsynet. Den kan ses her:

Og vi er løbende dialog om tilpasninger

- MitID appen er WCAG godkendt og er, som nævnt, testet på forskellige brugergrupper, herunder blandt andet borgere med synshandikap. Derfor er MitID appen en oplagt mulighed for svagtseende borgere.

Annonce:

- Digitaliseringsstyrelsen er løbende i dialog med blandt andet handicaporganisationerne om MitID og om eventuelle behov for tilpasninger i løsningen, skriver Digitaliseringsstyrelsen, men hvad tænker du?