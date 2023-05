Modbydeligt: Føtex med trist besked

- Ja,det bliver vemodigt at tage afsked med en rigtig god bistro, som på ingen måde kan erstattes af delikatesser.

- Hermed er det for mig også slut med at handle i Føtex, som altid er sket i forlængelse af mit besøg i bistroen.

Modbydeligt: Din mors stjerneskud?

Sådan skriver Anette H. i en af de 31 kommentarer, der er skrevet på Vejle Amts Folkeblads Facebook-profil om bistroen i byens Føtex, der lukker med udgangen af maj:

- Ann, hvor skal din mor nu købe stjerneskud på vej hjem fra indkøbsturen, skriver Janni K i en anden kommentar, og Wicha J. skruer sig helt op sin vrede:

- Ja, det er modbydeligt gjort i en by, som har så mange turister og ældre samt håndværkere, som spiser der hver dag, skriver Wicha, mens Jan U.- der virker som om han er lokalkendt - ikke kommer til at savne bistroen, som den ser ud i dag:

Jans forklaringer

- Priserne er opskruet, portion størrelsen er nedsat, service er væk - og åbningstiderne er blevet skåret kraftigt..

- Så meningen er nok fra deres side, at det skulle lukke, skriver Jan.

Salling bekræfter: Alle lukker

Avisen har talt med varehuschef Per Olesen, der forklarer, at tiden er løbet fra bistroer:

- Vi bliver bare nødt til at erkende, at det ikke er så moderne at gå på bistro som det var i 90'erne.

- Når det er sagt, har vores bistro været et populært mødested for mange af vores ældre kunder, siger Per til Vejle Amts Folkeblad, der henviser kunderne til at købe delikatesser og spise dem derhjemme.

Sallings presseafdeling bekræfter den landsdækkende bistro-dødsdom over for nationen! og siger, at der bliver skiltet med lukningerne lokalt. Men hvad siger du?