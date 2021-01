Mødre raser over 'omvendt' problem

- Min søn er 14 år. Han går på specialskole i XXXX Kommune.

- Han ved godt, at han ikke er helt som andre børn.

- Da han onsdag aften hørte Mette Frederiksen sige, at skolebørnene skulle hjemsendes, blev han faktisk glad, fordi han så kunne hygge sig hjemme sammen med de venner han har, der IKKE går i specialskole.

- Men så finder han så ud af, at han alligevel ikke skal sendes hjem.

- Begrundelsen er, at han går på en special-skole.

- Han er nu meget ked af og frustreret over, og bliver ved med at sige, at 'statsministeren siger'.

- Mit spørgsmål, som mor til et barn, der kæmper for passe ind, er nu: Hvorfor skal vi straffes, bare fordi vi måske ikke lige er så gode til tingene som andre er?

- Jeg kan ikke forklare det, så han forstår det.

- Han vil ikke nøjes med, at jeg siger, at det er sådan det er.

D. i et brev til nationen! i december

------------------------------

-Vi er nogle forældre, som mener at vi i denne nedlukning af skolerne, selv skal kunne bestemme om vi vil sende vores specialskole/klasse elever afsted, uden at de får ulovligt fravær og vi bliver truet med indberetninger.

- Vores børn skal også undgå smitte.

- Nogen børn har brug for at komme af sted, mens andre godt kan blive hjemme.

- Det vil også gøre jobbet mere trygt for lærer/pædagoger at der ikke er så mange børn.

J. i et brev til nationen i begyndelsen af januar. Her var også et link til en Facebook-gruppe med navnet Fjernundervisning til specialbørn, JA TAK