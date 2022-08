- Jeg har som sports- og fodboldglad far været så letsindig at invitere min kæreste og vores fire børn med til en landshold-fodboldoplevelse i Parken.

- Det var en fødselsdagsgave lavet som et gavekort, hvor vi alle seks skulle sidde sammen.

Skulle betale 300 kr. for at sidde i kø

- Da billetterne ikke kunne købes før dags dato, har vi kontaktet DBU for at høre, hvordan vi bedst muligt kunne forberede et billetkøb til landskampen Danmark-Frankrig 25. september i Parken.

- Jeg har været i dialog med billetsalget hos DBU, som fortalte, at jeg var nødsaget til at købe tre stk. basis-medlemskaber a 100 kr. for at kunne købe seks stk. billetter, så hele familien kunne komme sammen i parken og se fodbold.

- Det er så blevet gjort og vi var klar til at købe billetter kl. ti i dag for at sikre os de seks billetter som vi havde håbet på.

Og nu meldes der totalt udsolgt

Sådan indleder Casper M en mail til nationen! om DBU's billetsystem og den frustration, systemet har skabt.

Sad i kø i timer

Et kig på DBU's Facebook-profil viser, at Casper langtfra er den eneste, der raser. Og nationen! har derfor bedt DBU om at svare på, hvad de siger til kritikken - deres svar kan du se nedenfor. Caspers mail fortsætter således:

- Vi har siddet i kø med flere digitale enheder og er ikke kommet igennem på DBU's hjemmeside og har endnu ikke fået billetter, nu hvor der er blevet udmeldt totalt udsolgt.

Skuffelse: Penge ud ad vinduet

- En slem skuffelse for hele vores familie, som nu har brugt penge på basismedlemskaber til ingen verdens nytte.

- Og har fået en kæmpe skuffelse over et mislykket forsøg på at få billetter til landskamp i parken, skriver Casper.

nationen! har spurgt DBU, hvad de siger til kritikken - og hvor mange af de basismedlemskaber, der giver adgang til at sidde i billetkø, de egentlig har solgt. DBU har sendt dette svar:

52.000 medlemmer - ikke billetter nok

- Vi har oplevet kæmpe efterspørgsel på billetterne til Danmark-Frankrig, og vi kunne formentlig have solgt dobbelt så mange, som der er plads til i Parken.

- Det betyder også, at mange er gået forgæves og har været i kø uden at få billet.

- Det beklager vi og håber, at de hepper med foran tv-skærmen.

- Vi har 50.000 medlemmer af fanklubben, fordelt på Fast Plads (3200), Dynamit-medlem (11.300) og basismedlem (37.000) der får mulighed for at købe billet – Fast Plads og Dynamit er sikret billet, men vi kan ikke garantere, at der er billet til alle basismedlemmer, som det også fremgår af medlemskabet, skriver Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU, men hvad siger du?