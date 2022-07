Møgbord: Lisas Tour-fest endte skidt

Lisa havde glædet sig til en dejlig dag i haven nord for Korsør med frokost i første række til tourfeltet. Men fordi solen skinnede, blev festen ødelagt

- Hej.

- Jeg har købt et bord hos My Home, fordi vi skulle fejre Tour de France.

- Der var dækket op med vinglas – og åbenbart har reflektionen fra solstrålerne gennem glassene lavet mærker.

- Det synes jeg er for dårligt, og jeg vil have mine penge retur. Men Myhome vil kun give mig et tilgodebevis.

Bordet er bedst med dug - eller bordskånere

Sådan skriver Lisa K til nationen! om det fine havemøbelsæt, hun købte i Myhome Slagelse for lige under 5000 kr – et bord med fire stole, der skulle bruges til en Tour de France-fest i haven.

For det viser sig nemlig, at bordet faktisk ikke er super velegnet til havefest, da det er lavet af et ’robust kunstmateriale af plastik, som ligner rigtigt træ’. Et materiale, der – hvis man stiller ting af glas direkte på bordet – kan få ’bobler og brændemærker pga. brandglaseffekten’.

Det er ikk' i orden

Det havde Lisa ikke lige regnet med, og derfor vil hun gerne levere hele sættet retur og finde en ny butik. Men Myhome har skrevet til hende, at hun må stille sig tilfreds med et tilgodebevis. Lisas brev – som Myhome kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- De siger endda, at bordet helst skal bruges med dug og bordskånere.

- Det er da ikke i orden, skriver Lisa, og nationen! har spurgt Myhome, hvorfor de ikke vil lade handlen gå retur – og om de selv synes, de oplyser godt nok om de solskader, deres haveborde kan få.

Myhome har sendt dette svar:

Customer service manager finder en løsning

- Vi tager det altid meget alvorligt, hvis vores kunder står med en dårlig oplevelse, da vi ønsker, at give vores kunder den bedste oplevelse i My Home.

- Jeg har set sagen igennem, og der er flere steder i forløbet, lige fra køb til reklamation, hvor vi skulle have ageret anderledes.

- Det beklager jeg rigtig meget, og derfor vil vores Customer Service Manager asap kontakte Lisa for at finde den rigtige og bedste løsning, skriver Myhomes Head of Supply Chain & Customer Service, Jakob Andersen, til nationen!, men hvad siger du?