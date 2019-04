Møgsyge Michael: Kommunen taler om økonomi, når jeg beder om rengøring

Jeg har svært ved at forklare kommunen, hvordan min hverdag ser ud, uden at de snakker økonomi eller paragraffer, som ikke er menneskelige, skriver Michael, der bla. er blind på det ene øje, har seks sammenvoksede ryghvirvler og madallergi.

- Jeg har forsøgt at få hjemmehjælp til rengøring og få hjælp til at handle og hjælp til en handicap venlig bolig.

- Og Slagelse kommune har også sagt ja til at hjælpe mig - men der sker intet fra deres side.

Min læge siger også jeg skal have hjælp

- Jeg har svært ved at forklare dem, hvordan det er i hverdagen, uden at de snakker økonomi eller paragraffer, som ikke er menneskelige.

- Er meget frustreret og stresset da jeg ikke ved hvad det hele ender med.

- Min læge har endda også sagt til kommunen at jeg skal ha hjemmehjælp og det er 8 uger siden.

Blind på det ene øje og seks sammenvoksede ryghvirvler

Sådan indleder Michael I et brev til nationen! om den håbløse situation han er i. For Michael har brug for hjælp, men kommunen - som har skrevet til nationen!, at de ikke kommenterer personsager som Michaels - er umulig at få i tale. Og derfor håber han at dette brev, nu kan få nogle ansvarlige folk i Slagelse til at handle:

- I får lige mine sygdomme og skavanker.

- Astma og madallergi (kol)

- Blind på venstre øje, ser dårligt på højre (trafikulykke).

- 2 diskusprolapser i nakken + slidgigt og nervesmerter som går ud i venstre arm.

- 4 diskusprolapse i ryggen, 2 operationer. De nederste 6 ryghvirvler,3 midt på og 3 i nakken er vokset sammen + slidgigt. Ryg problemer er fra et fald.

- Dårlige fødder, nedsunken forfod på højre og en dårlig venstre fod.

Har mange gange kun kræfter til fastfood

- Synke problemer (alt efter hvad jeg spiser).

- Alt det gør, at jeg har det meget svært i hverdagen, da jeg ingen netværk har og en dårlig økonomi.

- Har mange udgifter på medicin og mad, da jeg ikke bare kan spise hvad som helst. Alt for mange gange bliver det fast food, fordi jeg ikke kan eller har overskud til at lave mad..

- Jeg får førtidspension (siden 1996) og har udbetalt 13029 pr mnd, skriver Michael.

nationen! har spurgt Slagelse Kommune, hvad Michael skal gøre for at få hjælp. Og om kommunen i det hele taget er parat til at hjælpe ham med indkøb, rengøring og en handicapvenlig bolig.

Kommunens svar et, at de ikke kommenterer personager, men hvad tænker du?