Mogens er muggen: Klimaregning på 250.000

Den nye varmepumpe varmer ikke ligeså godt som det gamle oliefyr. Så der skulle også skiftes vinduer. Det er dyrt - for dyrt - at være grøn, mener Mogens.

- Hej.

- Jeg hedder Mogens.

- Jeg er 59 år gammel, førtidspensionist, og jeg og min kone Bente har et hus, bygget i halvfjerdserne.

Oliefyr 35.000 - varmepumpe+ 140.000

- For lidt mere end to år siden kunne vores oliefyr ikke mere, og vi fik et tilbud på et nyt på ca 35.000 kr.

- Men sådan et måtte vi ikke købe, så det endte med en varmepumpe til i alt 120.000 kr plus 20.000 til nye rør og mureren.



- Og siden nye vinduer til 110.500 kr.

Ikke den store løn

Sådan indleder Mogens et brev til nationen! om den i hans øjne meget voldsomme regning han og konen har betalt for at være grønne. Mogens fortæller, at han har i de 22 år, de har boet i huset i Viborg har isoleret så meget som muligt, da de ikke har tjent den store løn. Og at den nye varmepumpe slet ikke lever op til forventningerne.

Og huset blev faktisk koldere

Han synes også, at udgifterne til varme er meget højere end det, han var stillet i udsigt, og alt i alt, synes han at politikernes ønske om at gøre Danmark grøn er endt med at gøre ham fattig. Hans brev – som nationen! har bedt klimaminister Dan Jørgensen om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Huset blev koldere, da vi oplevede at den nye varmepumpe ikke giver så meget varme som det gamle oliefyr.

- Og det var derfor vi så os nødsaget til at skifte vinduerne ud til nye vinduer i 3lags glas i bedste isolerings kvalitet.

- Men noget siger mig, at varmepumper er lavet til nye huse med 50 cm tykke vægge og gulvvarme - ikke gamle huse.

Mogens har sendt et foto af de varmepumpe, der har ødelagt hans humør.

Og vi kan se frem til flere regninger

- Desuden har installatøren forberedt os på, at vi om 10 til 11 år skal udskifte dele på anlægget for et beløb der ligner 20.000kr.

- Der skal jo også service 1 gang om året til en pris på ca 2500 kr.

- Ja, os med små indtægter har faktisk slet ikke råd til den politik, der bliver ført, skriver Mogens, der brugte for 14-16000 kr olie pr år, og lige nu ser frem mod elregninger for det samme beløb.

Pris på el: Sindssygt

Dan Jørgensen: Det er mange penge

nationen! har på Mogens’ opfordring sendt brev og regninger til klimaminister Dan Jørgensen og spurgt, hvad han siger til at Mogens synes det er dyrt at være grøn. Og det svarer Dan J på sådan her:

- Jeg er ked af at høre om Mogens’ oplevelse med sit skift til en varmepumpe.

- Det er mange penge, man skal have op af lommen, når man skal skifte til en ny varmeløsning. Og netop derfor har regeringen sammen med et bredt flertal af partierne i Folketinget oprettet nye muligheder for at få økonomisk hjælp til udskiftningen.

Men der er altså tilskudsmulighed i dag

- De tilskud er kommet til efter, at Mogens og hans kone skiftede fyret ud. Og Mogens’ historie viser tydeligt, at der kan være brug for den økonomiske håndsrækning.

- Med de nye tilskudspuljer er det sådan, at hvis du selv ønsker at eje din varmepumpe, kan en husstand få et tilskud på ca. 20.000 kr. i støtte.

- Vil du i stedet dele investeringen over i mindre bidder – da det jo stadig er en stor udgift - er det muligt at få en varmepumpe på abonnement og støtte på op til 25.000 kr. Samtidig slipper du for at bekymre dig om uforudsete regninger til drift og service, da det er inkluderet i abonnementet.

Og man skal ikke pelses for at være grøn

- Varmepumper er ofte en billig løsning, når man ser på, hvad det koster over længere tid. Det er fordi, at varmepumper er meget energieffektive.

- Men en varmepumpe er ikke nødvendigvis løsningen for alle. Vi har derfor også investeret i at udrulle grøn fjernvarme til flere.

- Regeringen følger løbende udviklingen og forholder os til, om der er behov for at gøre mere for at hjælpe den grønne omstilling hjemme i stuerne.

- Det skal ikke være sådan, at man bliver pelset for at vælge den grønne løsning, skriver Dan Jørgensen, men hvad tænker du?