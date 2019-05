Mogens råbte efter plakatopsættere: Har I ikke gået til spejder?

Mange politikere forsøger at gøre de kommende to valg til klima-valg, men hvorfor bruger I så plastikstrips, når I hænger jeres valgplakater op?

- Jeg lagde mærke til det, lige da de satte de første plakater op.

- Og det er altså de kraftige strips, de bruger.

- Jeg tænker de burde bruge snor eller ståltråd eller noget, der er mere miljøvenligt end plastik, men måske har de ikke gået til spejder.

De taler så meget om miljø og genbrug

Sådan lyder det fra nationens! Mogens F om de mange tusinde plastikstrips, der lige nu holder valgplakater over hele landet fast på lygtepælene.

Mogens er ikke den første, der brokker sig over politikernes plastik-svineri, for efter kommunalvalget i 2017 skrev Troels D og BW således også på nationen! om de grimme og miljøuvenlige fastgøringsmetoder:

Dengang var fokus på at de skulle fjernes, men Mogens mener altså, at politikerne burde droppe dem:

- Jeg synes faktisk det er en værre gang hykleri.

- De taler så meget om klima, miljø og genbrug og hvad ved jeg, men det her viser jo reelt, at de er ligeglade, når det handler om dem selv.

Prøvede at råbe dem op

- Jeg prøvede at sige det, eller rettere råbe det, til nogen af dem, der satte plakater op for - ja partiet er faktisk ligemeget - men jeg nåede det ikke, for jeg er handicappet og går meget langsomt og har heller ikke så meget stemme mere.

- Men jeg råbte efter dem, at de åbenbart er for dovne til at bruge en snor og binde en knude, og bare vælger den letteste, hurtigste løsning, fortsætter Mogens, der gerne vil høre, om han er den eneste, der er strip-forarget.