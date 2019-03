Mohamad: Der bliver spyttet på kvinder i Danmark

- I fredags d. 8 marts var det kvindernes internationale kampdag - dagen, hvor folk sætter stor fokus på kvindernes stilling i verdenssamfundet.

- Kvinderne var engang mænd underlegne, og det var mænd der havde magt, og det var også mændene, der var dominerende i forhold til alt.

Stemmeret, sociale og juridiske rettigheder

- Men heldigvis fik kvinderne ret til et liv med massevis af grundlæggende menneskelige rettigheder. De fik stemmeret, og de begyndte gradvist at komme et højere niveau op.

- Mange af dem er advokater i dag, og mange af dem leder et stort suverænt land, og de har fået nøjagtig samme rettigheder som mænd har, rent socialt og juridisk.

Men bliver alle behandlet retførdigt? Nej

- Alle bliver behandlet lige, og uanset hvilket køn man har, så er det på ingen måde afgørende for ens fremtidsmuligheder. Men er det så ensbetydende med, at alle kvinder nu til dags bliver behandlet retfærdigt?

Fik klamt blik: Niqab-kvinde stukket i bus til Jylland

Sådan indleder Mohamad, debattør og gymnasielev, et debatindlæg til nationen! om den lovgivning, der forbyde bl.a kvinder at gå tildækket. Du kender muligvis Mohamad fra debat-bomber som Mohamad om voldtægter og kriminalitet: Kig dog på statistikken (738 komnentarer), Tal pænt: Mohamad fik at vide at han skulle 'skride hjem (714 kommentarer)' og Mohamad: Sofa og kontanthjælp (536 kommentarer) og nu vil han gerne slå et slag for de kvinder, der ikke tør gå på gaden. Hans indlæg fortsætter således:

Demonstration for retten til burka

- De kvinder frygter en bøde, fordi de benytter sig af deres ukrænkelige frihed.

- De frygter at de bliver skubbet til eller spyttet på.

- I det her tilfælde omtaler jeg kvinder, der frivilligt har valgt at gå klædt med heldækkende dragter, som kaldes burka eller niqab.

Se også: Så må du forlade landet lille ven: Ikke meget støtte til Ayesha med niqab

- Men nu er det en kriminel handling at gå klædt som man vil, da Naser Khader, Martin Henriksen og andre folketingsmedlemmer, har valgt, at lovgive om noget personligt.

- For det første, så blev det måske sagt tusind gange, at politikerne på ingen måde accepterer, at der er kvinder i Danmark, der bliver udsat for tvang, og derfor har det været moralsk motiveret at gribe ind og forhindre nogen i, at påtvinge andre mennesker at gå rundt med niqab eller burka.

Kvinderne vil jo selv

- Men argumentet om, at kvinderne bliver tvunget til deres dragter, bortfaldt i det øjeblik kvinderne selv var ude og demonstrere for at beholde deres burkaer på.

- For det andet, så er det et stærkt angreb på ens overbevisninger, og i Danmark har vi frihed til at praktisere den religion jeg er overbevist om.

- Så hvis min religion påbyder, at jeg skal indrette mit liv på en bestemt måde, så er det hævet over enhver tvivl, at jeg vil følge min overbevisning og indrette mit liv på den måde.

Bliver chikaneret

- Derfor mener jeg, at kvinderne stadig skal tænke på, at kampen ikke skal stoppe, og de skal vedblive med at kæmpe mod beslutningstagerne og de dominerende individer for at sikre alles grundlæggende rettigheder.

- Lige nu kan de damer, der går med burka ikke stemme, fordi de bliver taget af politiet. De kan ikke gå til forældremødet i skolen, fordi de risikerer at blive politianmeldt, og chikaneret af andre forældre.

- De kan ikke gå rundt frit, uden at blive forstyrret af andre tomhovedede personer.

Så drop den kampdag . der er ikke noget at fejre

- Så længe der er kvinder, der ikke kan komme ud, fordi deres fredelige påklædning kan anses som en slags kriminalitet, så har ikke alle kvinder den samme handlefrihed, som kvindernes internationale kampdag i høj grad handler om.

- Så er det bedre at den dag bliver afskaffet, skriver Mohamad, men hvad tænker du?

Demonstration på lørdag

D. 3. februar beskrev en niqab-klædt kvinde, hvordan det var at blive grebet af politiet. Det gjorde hun på Kvinder i Dialogs Facebook-side:

- Kære danske medborgere. Vi er nået til et punkt, hvor man ikke længere kan man være passiv eller neutral. Systematisk undertrykkelse af danske muslimer finder sted - det har fundet sted i længere tid, men det bliver tydeligere og i større omfang med tiden.

- Du er nødt til at tage stilling. Du er nødt til at overbevise venner og familie om, hvad der sker. Du er nødt til at indse seriøsiteten af, hvad der sker, skrev kvinden bl.a..

På lørdag markerer kvinder i Dialog iøvrigt FNs dag mod racisme - det foregår på Rådhuspladsen i København.