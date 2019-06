Mohamad: Det var godt nok ærgerligt, Paludan

- Stemmerne er talt op, og den borgerlige regering vinker farvel til statsmagten.

- Det har været en vældig lang valgkamp, og alle partierne har ydet en stor indsats. De har knoklet løs for at komme frem med deres politik, som de mener er bedst for Danmark.

- Rasmus Paludan, der står i spidsen for og laver Stram Kurs' politik, har også forsøgt at gøre, hvad han kunne for at komme i Folketinget.

- Men det lykkedes ham ikke. Danskerne ville nødigt se ham sidde i Folketinget.

Tak for den store afvisning

Sådan indleder Mohamad A. - som er flygtning fra Syrien - et brev til nationen!, der blev skrevet og sendt i nat. Du kender Mohamad fra nationen!-klassikerne Mohamad om voldtægter og kriminalitet: Kig dog på statistikken (738 komnentarer), Tal pænt: Mohamad fik at vide at han skulle 'skride hjem (714 kommentarer)' og Mohamad: Sofa og kontanthjælp (536 kommentarer), og nu vil han - som er ved at afslutte sine eksamener på hf - gerne sige tak. En kæmpestor tak.

- Hermed vil jeg give jer danskere en kæmpestor tak for jeres store afvisning af, at Danmark skulle have en lovgiver, der vil deportere og forbyde en grundlæggende fri ret, nemlig at man kan praktisere den religion, man er overbevist om.

- Jeg må tillade mig at sige, at Rasmus Paludan er ikke frihedens soldat - han er bare et fascistisk menneske, der gerne vil indskrænke individets frie rettigheder.

Frihed handler ikke om at forbyde ting, man ikke kan lide

- Rasmus Paludan kalder sig for frihedens soldats, men friheden handler ikke om, at man kæmper mod de ting, man ikke bryder sig om, og forbyder dem.

- Fascisme handler om, at statsmagten skal være stærkere og større, og at den enkelte ikke skal gøre det, man har lyst til, og det, man er overbevist om. Og det er netop det, som Rasmus Paludan ønsker at implementere i Danmark ved at skabe et karikeret billede af, at han værner om danskernes frihed.

- Hvis Rasmus Paludan ønsker at gøre livet absurd ulideligt for en befolkningsgruppe, som muligvis endda er danske statsborgere, så er han en diktator.

- Han kæmper jo netop for, at en gruppe af mennesker ikke skal være fritgående som andre grupper. Han vil indskrænke en bestemt gruppes rettigheder ved at bruge statensmagt.

Rasmus ville gøre mange ting

- Måske kan Rasmus Paludan ikke lave et decideret islam-forbud, for det kan man ikke på den måde i overensstemmelse med grundloven, men han kan gøre det på en anden vis.

- Rasmus Paludan kan forsøge at indføre en lov, der befaler, at moskéerne ikke længere kan anerkendes som trossamfund, men han kan ikke forbyde, at en bygning kan kaldes for en moské.

- På den måde sikrer han, at der ikke vil findes moskéer, der er anerkendt af staten.

- Rasmus kan ikke forbyde halalslagtet kød, men han kan gøre det umuligt at købe det ved at hæve priserne på halalslagtet kød, så de andre ikke får råd til at købe det.

Ærgerligt for ham

- Rasmus Paludan kan ikke forbyde ramadan-måned, men han kunne gøre det obligatorisk for enhver medarbejder, at man skal drikke vand på visse tidspunkter i døgnet.

- Der er mange ting, Rasmus Paludan kunne gøre, hvis han overtog magten - bestemme over muslimer og indskrænke deres muligheder i samfundet.

- Det var godt nok ærgerligt for ham, at han ikke kunne komme i Folketinget.

- Tusind tak, kære danskere, skriver Mohamad, der har sidste eksamen 20. juni.

Hvad tænker du?