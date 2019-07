Mohamad flygtede til Danmark i 2015: Fik 10 i studenterhuen

- Selvfølgelig er der udfordringer, men dem kunne jeg godt overkomme, og efter otte måneders sprogundervisning blev jeg vurderet egnet til at deltage i 10. klasses undervisning, skriver Mohamad, der fik 10 i sin sidste eksamen på hf

- Stort tillykke!! Hvor er det fremragende og ufatteligt flot.

- Glæder mig til at følge din videre færd.

- Nyd nu sommeren iført den flotte hue!!

Du er så sej

Sådan skriver Morten Ø. i en af de - hold fast - 730 kommentarer, Mohamad A. - som du kender fra nationen!-baskere som 'Mohamad: Det var godt nok ærgerligt, Paludan'(2408 kommentarer) og 'Høflige Mohamad til Hr. Messerschmidt: Islam er uskyldig' (393 kommentarer) - har fået på et opslag på Facebook, om det 10-tal, han fik i religion, som var sidste eksamen, før studenterhuen kunne tages i brug.

Og Morten er ikke den eneste, der glæder sig på Mohamads vegne.

- Du er så sej.

- Tænker på de danskere der er født og opvokset her i landet. Dem der råber og skriger på en som dig.

- Deres sprog er i forhold til dit, på børnehavestadiet.

- Vær stolt, du har grund til det. Jeg er imponeret, skriver Bente til Mohamad, der kom til Danmark sammen med tusindvis af andre syrere i 2015 - og hurtigt valgte at lære sproget. Mohamad forklarer i denne tekst, som han i dag har sendt til nationen!, hvordan succesen kom i hus.

Ville knokle for at tage en uddannelse

- Da jeg kom til riget, var jeg bevidst om, at jeg kun havde en vej frem.

- Hvis jeg ville opnå noget vigtigt og betydningsfuldt i livet, skulle jeg knokle for at tage mig en uddannelse, der kvalificerer mig til et godt job, jeg kan leve af.

- Derfor begyndte jeg at deltage i sprogundervisning efter 2 måneders ophold, og jeg begyndte med fuld energi og med begejstring med at lære det sprog, der gælder inden for Danmarks grænser, og om det danske samfund.

Andre havde det svært - men jeg kunne godt

- Jeg oplevede - i starten - at en del andre personer med flygtningebaggrund ikke havde nemt med at begå sig i en undervisning, der bliver leveret på et fremmed sprog og ikke på deres egne modersmål.

- Men jeg syntes ikke, at det var en kompliceret og svær opgave at sidde i en klasse med en lærer, der ikke taler det sprog, jeg behersker.

- Selvfølgelig er der udfordringer, men dem kunne jeg godt overkomme, og efter otte måneders sprogundervisning, blev jeg vurderet egnet til at deltage i 10. klasses undervisning.

Tog 10. klasse - og fik de højeste karakterer i matematik

- Jeg kom i 10. klasse lidt for sent, idet jeg begyndte i november måned 2016, men jeg aflagde terminsprøven, som jo er afgørende for ens muligheder efter 10. klasse.

- Jeg fik de højeste karakterer i matematik, men der var nogen, der var bedre end mig i andre fag.

- Min vejleder henviste mig til, at jeg skulle kontakte et gymnasium, hvis jeg ville læse på en gymnasial uddannelse, og jeg kontaktede Nyborg Gymnasium, som jo har vurderet, at jeg kunne optages på hf, og det var det, jeg gik efter.

Så kom hf - og det var anderledes

- Hf var meget anderledes end de tidligere uddannelse, jeg har deltaget i, og den var ikke noget, man kan klare uden at foretage sig noget fagligt og konstruktivt.

- Der var lang stribe af nye faglige begreber, som man skal overskue og have styr på. Men intet er umuligt, og alt kan overkommes med mod og tålmodighed.

- Jeg så Debatten på DR2 med Clement Kjærsgaard, og jeg kunne ikke forstå alle de ord, der blev sagt. Derfor var jeg nødt til at slå dem op på Ordbogen, og jeg begyndte at blive mere udviklet sprogligt.

- Jeg blev tillige udviklet i noget andet, nemlig politik. Og jeg blev endnu mere forelsket i politik, og jeg begyndte at elske debatten.

Der står 'Alhamdulillah' på huen

- Nu er jeg debattør, skriver artikler i alle danske aviser, og jeg deltager i medierne en gang imellem. Forleden dag gæstede jeg Radio24syv for at fortælle dem om, hvad jeg har gjort de forgangne 3 år med min integration..

- Nu har jeg afsluttet min gymnasial uddannelse med et 10-tal i huen, hvor der Alhamdulillah.

- Alhamdulillah er et ord på arabisk, der betyder 'tak, Gud'. Der er en for taknemmelighed, jeg udviser over for Gud, og det er, fordi jeg er et rettroende menneske, der tror på Gud i høj grad.

Tak til alle der ønskede mig det bedste

- Men jeg udviser også taknemmelighed over for alle de danskere, der har givet om opbakning undervejs i mit integrationsforløb.

- Jeg takker også Nyborg Gym og rektor, som har styrket mig i alt.

- Tak til jer alle, der ønskede mig det bedste, skriver Mohamad, der regner med at studere videre allerede til august.