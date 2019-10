Mohamad til Auken: Få bedre styr på dit sprog

.- Med ord som idiot, kvindeundertrykkelse, disrespekt over for demokratiet og så videre, beskrev den radikale politiker, Ida Auken, hvordan en muslimsk besøgende fremadrettet ville nægte at give hende hånd.

- Efter at han havde givet hende hånd i første omgang.

- Det er den elendigste udmelding, som Ida Auken indtil videre er kommet med.

Ammunition til islamofobiske politikere

Sådan indleder Mohamad A. - som du kender fra nationen!-baskere som 'Mohamad: Det var godt nok ærgerligt, Paludan'(2408 kommentarer) og 'Høflige Mohamad til Hr. Messerschmidt: Islam er uskyldig' (393 kommentarer) - et brev om den radikale politikers Ida Auken, der i sidste fortalte, hvor vred hun blev på en muslimsk mand, der helst ikke vil give hånd til kvinder.

Se også: Ond stemning hos Ida Auken: Muslim ville ikke give hånd

For Mohamad synes Ida skulle have holdt sin vrede for sig selv - og nu er han kommet i tvivl om hun har styr på den rigtige og ansvarlige form for politik. Hans brev fortsætter derfor således:

- For det første, mener jeg ikke, at det er nødvendigt at offentliggøre noget, der er med til at hjælpe islamofobiske politikere med at samle ammunition til deres kampen mod den muslimske minoritet.

- Der sker mange ting i vores hverdage, der pisser os af, men hvis vi skal fylde avisernes spalter med dem, kommer vi aldrig bort fra problematikkerne.

- For det andet, burde Ida Auken have bedre styr på sit sprogbrug.

Hvis muslimen ikke ønsker at røre ved Auken er det hans valg

- Hun er politiker og repræsenterer en del af befolkning, og hun kaster næppe det ene ord efter det andet, uden at være bevidst om konsekvenserne.

- Men ordene har konsekvenser, uanset hvad.

- Hvis man ikke ønsker at røre ved nogen, så skal folk ikke brokke sig over situationen og tvinge vedkommende til at foretage sig uønsket handling.

- Og her mener jeg, at hvis muslimen ikke ønskede at røre ved Ida Auken fremadrettet, så har Ida Auken ikke et retskrav eller en rettighed som er stadfæstet i en lov, til at bestemme over manden og afgøre om han skal røre ved hende eller ej.

- Det er friheden her, jeg omtaler.

Mormoner ville ikke køre i min bil - fint nok

- Jeg blev rent faktisk også behandlet på en mærkelig måde af visse kristne mormoner, hvor de nægtede at køre i bil med mig, blot fordi jeg ikke var mormon.

- Vi havde en aftale om, at vi skulle et sted hen, men ulykkeligvis var tiden ikke deres nærmeste ven - de var forsinkede, og derfor tilbød jeg at køre dem med bil, men så fortalte de mig, at de ikke kunne køre i bil med en, der ikke er mormon - med andre, er du ikke en del af os, er du ikke så meget værd som os.

- Hvis Ida Auken blev udsat for præcist den samme situation, så ville hun blive vred, sur og vanvittig, og formentlig ville hun også kalde det for idiotisk, udemokratisk, kvindeundertrykkende og disrespektfuldt, og i øvrigt vil hun fylde Politikens debatsider med massevis af overflødige ord, men det jeg gjorde, da de fortalte mig, at deres overbevisning påbyder dem, at de kun må køre med mormoner, var, at jeg sagde okay.

- Jeg sagde ikke, at deres opførsel var idiotisk, udemokratisk mandundertrykkende og disrespektfuldt, fordi jeg har forståelse for, at de har en overbevisning, der er hævet over alt.

- Jeg ved ikke, om Ida Auken nu er glad for det hun gjorde.

Kære Ida - jeg er tvivl om du har styr på den rigtige politik

- Jeg ved ikke om hun er glad for at give mere taletid til Pia Kjærsgaard og den rødhårede dame, Inger Støjberg, så de nu, ved at stille sig op til debatten som moralske overdommere, skriger og beskriver hvordan denne adfærd er karakteristisk for middelalderen.

- Kære Ida.

- Du har stemt imod tvungen håndtryk, men du brokker dig nu over, at nogen ikke vil give dig hånd? Det er da hykleri i sin reneste form.

- Jeg kan godt lide at snakke om politik med Ida Auken, når jeg møder hende, men med den udmelding, er jeg i tvivl om hun har styr på den rigtige og ansvarlige form for politik, skriver Mohamad, men hvad tænker du?