Mohammad købte luftgevær hos Harald-Nyborg: Det var en fejl

nationen! har modtaget et brev fra en skuffet luftgevær kunde, der opdagede, at han havde fået noget, han synes ligner en kopi-vare fra Harald Nyborg. Nu tænker han på, om han er den eneste.

- Hej.

- Jeg skriver, da jeg har købt et luftgevær i Harald Nyborg, som angiveligt skulle være af mærket Artemis SR1000S.

- Det fremgår på deres hjemmeside og det står også på æsken.

- Men da jeg åbner æsken kan jeg se at geværets design er det samme, men at det er en kopivare af den model. der er på deres hjemmeside og på æsken.

- Jeg har altså fået et andet gevær, end den vare jeg troede jeg havde købt.

De siger jeg bare kan få pengene retur

Sådan indleder Mohammad et brev til nationen! om at føle sig taget ved næsen, og om at tænke på om andre kunder mon er lige vakse som han er.

Mohammad synes nemlig ikke, det kan være rigtigt, at man kan reklamere for en vare, og pakke en vare ind i en ’rigtig’ vareæske, og sælge og sende den – når der tale om noget, der kan være en kopi. Og han synes sagen fortjener lidt fokus.

Nationen! har derfor spurgt Harald Nyborg, hvor mange af disse geværer de har solgt under falske forudsætninger, og deres svar kan du læse nedenfor. Mohammads brev fortsætter nemlig således:

- Da jeg retter henvendelse til Harald Nyborg siger de, at det er en fejl, som de ikke har lagt mærke til.

- Men at jeg bare kan gå ned og få pengene retur.

- Nu tænker jeg så….gad vide hvor mange der er blevet snydt på samme måde derude, skriver Mohammad, og i det svar Harald Nyborgs direktør har sendt, erkender firmaet da også, at der er tale om en fejl - men afviser, at Mohammad er blevet snydt:

De kaldes noget forskelligt - men er 100 procent identiske

- Harald Nyborg har indkøbt det pågældende luftgevær af en dansk leverandør Schou i Kolding og således ikke selv har haft kontakt med producenten af geværet.

- Den danske leverandør har overfor os oplyst, og fra producenten fået dokumenteret, at de to luftgeværer Artemis og Max Ranger er 100% identiske produkter, og de bliver produceret på den samme fabrik.

- De kaldes dog noget forskelligt alt afhængigt af, hvilket marked, de sælges på.

- Vor danske leverandør har endvidere oplyst, og fra producenten fået bekræftet, at have rettighederne til at sælge geværet under begge navne og det er desværre her, at fejlen er opstået.



Samme gevær, forskelligt navn, skriver den kinesiske fabrik.

Indtil gevær og mærkning er i orden har vi stoppet salget

- Leverandøren er kommet til på emballagen at bruge et billede af et gevær med Artemis-navnet på, selvom geværet og emballagen på et andet sted angiver at være Max Ranger.

- Vi beklager den uklarhed sagen har medført, men vi er nødt til at understrege, at der ikke er tale om en kopivare, idet Max Ranger og Artemis som nævnt er 100% identiske produkter.

- Vi har bedt leverandøren om at få bragt overensstemmelse mellem billedet, emballagen og mærkningen af selve geværet.

- Indtil dette er sket har vi stoppet salget. Kunder, der allerede har købt geværet i Harald Nyborg, kan være trygge ved, at den eneste forskel på de to produkter er klistermærket.

- Der er ingen forskel i udseende, funktionalitet og kvalitet, skriver Arne Gerlyng-Hansen, adm. direktør i Harald Nyborg, men hvad tænker du?