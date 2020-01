Mohammad raser mod politiet

nationen! har modtaget et brev fra Mohammad, der er synes politiet behandler ham unfair. De har nemlig ikke fundet de to mænd, der slog ham på en bar i Vejle.

- Jeg er blevet overfaldet en aften jeg var i byen i Vejle.

- Jeg går på WC fordi jeg skal tisse, og da jeg går ind var der to danskere.

- Da jeg har tisset færdigt, og venter på at jeg kan vaske hænder, er der en af dem, der skubber til mig.

Jeg siger jeg ikke er kommet for slås: Knald

- Han tror vi skal slås, og den anden kommer imellem os, og jeg siger, at jeg ikke er kommet for at slås.

- Jeg spørger hvorfor han skal skubbe til mig, og så kan jeg ikke huske noget mere, fordi han slår mig, så jeg besvimer jeg.

Sådan indleder Mohammad S et brev til nationen! om, hvordan det der skulle have været en god aften i byen i slutningen af november, pludselig endte med slag, blod og blackout.

Tre dage efter: Vi indstiller efterforskningen

Som du kan se på de billeder Mohammad har sendt med – billeder er taget dagen efter overfaldet – kan man se resultatet af overfaldet på både tøj og krop. Og det han undrer sig over er, at politiet i Vejle valgte at droppe sagen efter kun tre-dages efterforskning.

Der er kameraovervågning

Mohammads brev – som Vejle Politi kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg ved ikke hvor lang tid, jeg lå der og var besvimet, men jeg ved at vagten kom og hjalp mig.

- Mit tøj var ødelagt af blod, og der er kameraer ude foran toilet, så man ville jo kunne se, hvem der går ind og ud, men efter kun tre dage får jeg en besked på e-boks om at de har stoppet sagen.

Er det fordi jeg er indvandrer?

- Det synes jeg unfair, ligesom jeg også synes det er unfair, at politiet ikke tog nogle billeder af mig. Det har jeg hørt de plejer i voldssager.

- Er det bare fordi jeg er indvandrer?

- Håber I kan hjælpe til sagen bliver genoptaget, slutter Mohammad, og Vejle Politi bekræfter over for nationen!, at der har været en sag på stedet den dag. Og de understreger, at der kan bliver tale om mere efterforskning, hvis der kommer nye oplysninger:

Nul spor, vidner eller andre beviser

- Sydøstjyllands Politi kan bekræfte, at vi har behandlet en anmeldelse om vold på XXXXX (nationen! har slettet barens navn) natten mellem den 23. og 24. november 2019.

- Jeg kan ikke oplyse om personfølsomme oplysninger.

- Sagen er efterforsket og er herefter sluttet med følgende begrundelse:

’…politiets efterforskning i sagen ikke har resulteret i spor, vidneforklaringer eller andre beviser, der kan identificere de gerningsmænd.

- Der ses ikke at være yderligere relevante efterforskningsmuligheder, der kan føre til identifikation af gerningsmanden.

Sagen kan genoptages - og vi HAR set video

- Sagen kan genoptages, hvis der kommer nye oplysninger af betydning for sagen.’

- Det kan oplyses, at efterforskningen har omfattet gennemsyn af videomateriale.

- Afgørelsen er påklaget til Statsadvokaten af advokat, og Statsadvokaten har erklæret sig enig i Sydøstjyllands Politis vurderingen af sagen.

- Jeg skal fremhæve den ovenfor anførte passus om, at ’Sagen kan genoptages, hvis der kommer nye oplysninger af betydning for sagen’, skriver politiets presseansvarlige, men hvad tænker du?