Moms på el: Abnorme summer

- Hej.

- Endnu en artikel om de stigende energipriser, og om staten skal hjælpe.

- Men hvor meget mon staten har skrabet ind i ekstra moms på de forskellige energikilder - siden priserne startede med at stige?

Det må være abnorme summer

Sådan skriver Rasmus M, der en af de danskere, der er hårdt ramt af stigende energipriser, til nationen! om at betale ekstra til staten, når han betaler sin elregning. Rasmus læste artiklen 'Trist bager: Brødet er dyrt nok' om Inge, der driver fire bagerier på Vestsjælland og lige nu kæmper med elregninger, der er titusindvis af kroner højere end sidste år. Og han langtfra den eneste, der har kontaktet nationen! om det 'moms-guldæg', der ifølge skatteministeriet samlet indbringer 241 milliarder kroner i år til staten.

Se skatteministeriets 'Afgifter - provenuet af afgifter og moms'

Betaler selv 1000 kr mere i el-moms

De 241 milliarder i år er fem mia mere end sidste år og 14 mia mere end i 2020. Og Rasmus mail – som nationen! har bedt elselskabet Andel om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg har gjort det simple, sammenlignet min regning for i år med sidste år, og det viser at jeg - selv med et mindre forbrug i år end sidste år - skal betale 228 kr. mere i moms for et kvartal.

- Det er ca. 1000 kr ekstra om året fra mig til staten.

- Det må blive til abnormt store summer der kommer ind, og det mest rimelige må være, at staten betaler en del at deres ekstra profit tilbage og sænke momsen, så dem der bruger meget, sparer meget, skriver Rasmus.

Svenske partier vil droppe moms på el

I Sverige har partiet KD og partiet Sverigedemokraterne foreslået at moms på el sættes i bero henover vinteren. Sverigedemokraternas energiordfører, Mattias Bäckström Johansson, udtrykker det således:

- Staten skal ikke score på husholdninger og virksomheder på grund af de høje priser, siger han ifølge Aftonbladet.

Skal Danmark droppe el-moms?

nationen! har – for at få én ide om, hvor mange penge der er tale om - bedt energiselskabet Andel, der har mere end en million kunder om at svare på, hvor mange af deres kunder, der har svært ved at betale regningerne – og hvor meget de betalte i moms i første halvår 21 og hvor meget de har betalt i første halvår 2022.

Det kan/vil Andel ikke svare på, og nationen! har bedt Skatteministeriet svare på, hvor meget ekstra el-moms danskerne har betalt i første halvår 2021. Det svar venter vi spændt på, men hvad tænker du?