Mor er dement, far er døende: Datter er desperat

- Min far Ole fik diagnosen kræft i efteråret 2020, og min mor Lise fik en demens-diagnose næsten samtidig.

- De har svært ved at være sammen, da min far ikke har overskud til min mor og min mor har ikke forståelse for min fars situation, grundet sin demens sygdom .

- Min far har så nogen gange været på aflastning i Lynghusene i Højby, og han har boet hos min søster i ca 3 uger. Men det kræver en del psykisk at have sin far boende. Hun var faktisk ved knække af det.

Har selv et job at passe

- Jeg har selv et job at passe og bor på 2 sal og min far kan ikke gå op af alle de trapper.

- Han har så lige været på aflastning igen i Lynghusene i 1 uge og i den uge har han været faldet. Det er ikke trygt.

Sådan indledte Tina G, der er datter til to alvorligt syge forældre, et brev til nationen! i onsdags. Et brev om, at den måde kommunen hjælper hendes døende far på, ikke er i orden. Tina aner nemlig ikke, hvad hun kan gøre mere og håber at en henvendelse fra nationen! til kommunen kan sætte skub i sagerne. Hendes brev - som kommunen svarer på nedenfor - fortsætter derfor således:

Der ville komme nogen kl. 17.00

- Lige nu er han så placeret i en lejlighed på Møllebakken i Rørvig.

- Han kom der op i mandags kl 11.30 - uden 1 nødkald. Han er insulinkrævende, men der ville først komme nogen til kl 17.

- Tirsdag snakker jeg med min far, der stadig ikke har fået noget nødkald, og far er bange for at falde. Han er angst og han er terminal.

- Jeg har haft overvejet plejeorlov, men det er en jungle at finde rundt i de regler og når man er i krise er det rigtigt svært at overskue.

Far føler sig til besvær

- Vi børn er max presset - det er da ikke en måde at behandle terminal pt som en kastebold .

- Han føler sig i den grad til besvær .

- Jeg mener når du er terminal og er så dårlig, skal han være et sted hvor der er nogen 24/7, skriver Tina og kommunen svarer at det er tale om en ulykkelig situation, hvor datterens sorg og frustration er meget forståelig:

Kommunen: Faren er blevet hentet

- For at begynde med slutningen, så har vi tilbudt faderen et nyt midlertidigt ophold på Lynghuset, og datteren hentede sin far på Møllebakken i Rørvig torsdag.

- Vi håber at det letter presset på familien i en svær tid.

- Hvis vi skal forklare nogle af mellemregningerne, så har vi igennem et stykke tid været i dialog med datteren og hendes søskende om deres forældres samlede situation.

- Det er jo ikke kun faderen, der har brug for hjælp, men også moderen.

- Derfor har vi fra kommunens side tilbudt hende en plads på et plejecenter, så hun får den fornødne hjælp og han kunne blive boende i hjemmet.

- Det tilbud har døtrene takket nej til og derfor bor moderen stadig i hjemmet - og faderen har set sig nødsaget til at finde andet sted at opholde sig.

Ked af 'kastebold'

- Fra kommunens side har vi - udover tilbud om en plejecenterplads til moderen - stillet et midlertidigt ophold på Lynghuset og siden bolig på Møllebakken til rådighed for faderen.

- Netop Møllebakken er det bedste tilbud vi har til personer i hans situation.

- Vi er kede af at datteren oplever at hendes far bliver kastebold, men vi har igennem hele forløbet forsøgt at tilbyde familien hjælp ud fra en helhedsbetragtning, som kunne lette situationen i en svær tid.

Kunne godt have guidet hende

- Det er også i det lys, at vi tilbyder en midlertidig plads på Lynghuset igen, skriver kommunen og tilføjer at spørgsmålet om plejeorlov ikke har været nævmnt, me , så er det ikke noget, som datteren selv har nævnt i sin i øvrigt tætte dialog med kommunens visitation.

- Havde hun gjort det, så havde vi naturligvis guidet hende på vej, så hun kunne søge det i sin egen hjemkommune, skriver Odsherred Kommune, og Tina har bekræftet over for nationen!, at hendes far er blevet flyttet, men at hun stadig synes det skal frem i lyset, hvordan alvorligt syge mennesker bliver kastet rundt om de er en marionetdukke.