Mor fik smørrebrød: Datter klager over nytårsmenu på jysk plejehjem

- Mon ikke mange ældre ville nyde at spise en nytårsmiddag hjemme hos familien.

- I stedet for at sidde selv på plejehjemmet, mens familien nyder den gode middag hjemme?

Hørte det fra en ansat - og da var det for sent

Sådan skriver Jørgen S i den mest populære kommentar (51 likes), der er skrevet på jv.dk og avisens Facebook-profil om den datter, der klagede over at hendes mor fik serveret varm mad til frokost på selveste nytårsaftens-dag - og smørrebrød til aften.

- Jeg besøgte min mor om formiddagen den 31. december og fandt ud af det ved et tilfælde, da jeg hørte det fra en af de ansatte.

- Det var så sent at få det at vide, at der reelt ikke var nogen mulighed for at foranstalte alternativer, så min mor kunne få sin nytårsmiddag om aftenen, som hun plejer, siger den 'rasende og forundrede' datter til avisen, men ser man nærmere på indholdet i de i alt 71 kommentarer, så burde hun slet ikke have klaget:

Det er faktisk bedst at spise i dagtimerne

- Hvis behov er der skrevet om?

- Beboernes (som ikke er gået glip af noget) eller de pårørendes (som sætter tradition før trivsel, og forventer at deres ene pårørende sættes foran alle andre beboere?)

- De fleste beboere der kommer på plejehjem er demente eller har fået andre skader/handicaps som trætter dem udover den naturlige øget træthed hos ældre. Hvis de skal spise sufficient og få det optimale ud af en fest er det mest optimale i dagtimerne.



Et plejehjem er ikke et fængsel - de gamle må godt komme ud

- Det er ikke et fængsel, så enhver der kan, vil og får muligheden må rigtig gerne efter aftale tage hjem til familien og deres traditioner, skriver Susanne K i den kommentar, der har fået næstflest likes (44), og Johnny K (der har 43 likes) er på samme linje og stiller et kort og klart spørgsmål:

Sidder jeres forældre på et plejehjem nytårsaften?

- Hvorfor sidder jeres forældre på et plejehjem og spiser juleaften/ nytårsaften?

Esbjerg Kommune meddeler ifølge avisen, at plejehjemsbeboerne næste gang får serveret varm nytårs-aftensmad, men hvad mener du?