Mor: Kommunens skyld at datter har angst og OCD

Hvordan råber man en kommune op? nationen! har fået et desperat brev fra en mor, der føler at kommunen kun er ude på at drive familien i sænk.

- Nok må simpelthen være nok nu!

- Vi er forældre til et barn, med medfødte grundlæggende vanskeligheder, med behov for betydelig hjælp i hverdagen.

- Alligevel har vi forgæves bedt om hjælp i over 7 år i kommunen, også selv om både egen læge og sygehus har tydeliggjort behovet gang på gang.

- Som direkte konsekvens har hun nu udviklet angst og OCD. Altså, fordi hun ikke har fået den rette hjælp, er hendes helbred blevet alvorligt forværret.

Forkert hjælp og alt for sent

Sådan indleder en mor - der er anonym af hensyn til sin datter - et brev til nationen! om den møgsituation familien har været i siden 2012. Moren har efterhånden fået mistanke om, at kommunen - som ellers burde hjælpe - mest af alt er interesseret i at drive hendes familie til vanvid. Og hun efterlyser gode råd til, hvad andre i samme situation har gjort for at ttrænge igennem systemet. Hendes brev - som du gerne må dele på Facebook - fortsætter derfor således:

- Da kommunen endelig tilbyder os hjælp, er det uden at opfylde lovgivningen på området.

- De vælger en egen-opfundet behandlingstilgang, som betyder at vores datter bryder psykisk sammen, og bliver akut selvmordstruet.

- Dette var i 2017, og vi ser stadig symptomer, som ikke var tilstede før kommunen gik langt over stregen, og der er nu behov for medicinering!

Politikerne har fået besked - men skriver ikke retur

- Borgmesteren og kommunalbestyrelsen er løbende orienteret omkring de mange lovbrud i vores sag, men det er fuldstændig umuligt at få dem til at forholde sig til dette.

- Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre loven bliver overholdt, og har desuden muligheden for at inddrage Task Force i en undersøgelse. Ingen af tingene er sket.

- Det uanset, at de efterhånden er gjort bekendt med adskillige afgørelser fra både Ankestyrelsen, Datatilsynet samt skrivelser fra Ombudsmanden.

- Seneste skud på stammen, er at sagsbehandlingstiden i aktuel ansøgning er overskredet med indtil nu 600% - vel og mærke uden der er truffet afgørelse, ej heller kan oplyses om hvilke oplysninger der mangler, for at kunne træffe afgørelse.

Vil de hjælpe min datter eller smadre familien?

- Er det blot endnu et forsøg på at køre os helt ud over kanten, og opgive vores ansøgninger om hjælp?

- Man kan meget vel foranlediges til at tro, at der bliver gået efter manden frem for bolden.

- Er succeskriteriet at hjælpe vores datter til at blive mest muligt selvhjulpen, eller er det at få vores familie kørt helt i sænk?

- For at beskytte vores datter bedst muligt, har vi valgt at være anonyme, skriver moren, der som sagt er meget interesseret i gode råd - evt på denne Facebook-side

Hvad gør man får at 'vække' en kommune?