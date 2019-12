Mor lagt for had: Viste tude-foto af datter i byens hygge-gruppe

Det er helt normalt at børn tuder, når de møder julemanden, skriver en mor, der først blev kritiseret af andre mødre og siden censureret af administrator, da hun lagde et foto af sin grædende datter på byens 'hygge'-gruppe på Facebook.

- Hej.

- I lørdags var Anna og jeg til juletræsfest.

- Det var et skønt arrangement, men da Anna blev fotograferet sammen med julemanden, begyndte hun at tude.

- Det billede jeg tog var dog ret sjovt, så jeg delte det i byens Facebook-gruppe - en gruppe, der skal gøre byen 'hyggelig'.

Hun havde lige fået en godtepose

Sådan indleder Ida, der er mor til Anna på tre år, et brev til nationen! om julehygge, fotocensur og billeder fra virkeligheden. For selv om Ida syntes, at billedet af datteren med tårerne sprøjtende ud af øjnene var sjovt, så sad der nogle medlemmer af gruppen, der slet ikke kunne se komikken. Idas brev, som hun håber kan være med til at starte en debat om det hun kalder 'glansbilleder af børn' fortsætter derfor således:

- Langt de fleste i gruppen synes også at billedet var sjovt, men et par enkelte (kvinder) blev krænkede på min datters vegne.

- Én skrev, at det var trist, at nogle mødre valgte at fotografere deres grædende børn i stedet for at trøste dem. Hertil svarede jeg, at det var trist, at nogle personer valgte at dømme ud fra et billede, hvor de hverken kendte for- eller efterhistorien.

Hun nåede at sidde der et minut

- Jeg forklarede herefter, at Anna netop havde fået en godtepose af julemanden, og da han alligevel sad ved siden af os, så valgte jeg at få et billede af ham sammen med Anna.

- Det var først i det øjeblik, jeg tog billedet, at Anna begyndte at hyle.

- Hun nåede at sidde hos julemanden i mindre end et minut, før jeg tog hende og trøstede hende.

- Det første hun sagde var: 'Hvor er min godtepose?'

- Da hun fik den var alt idyl igen.

- Det var dog ikke nok til at få kvinderne i gruppen til at slappe af.

Billedet vil forfølge hende resten af livet

- En anden kvinde skrev, at billedet ville forfølge Anna hele hendes liv, og at admin måtte slette det hvis ikke jeg gjorde det. Kort efter var billedet fjernet.

- Kvinden og administrator var åbenbart enige om, at de skulle forskåne Anna for hendes mors handling. De vidste åbenbart bedre end mig, hvad der er godt for mit barn, som de aldrig har mødt.

- Mit spørgsmål er nu, om det virkelig kan passe, at vi er nået så langt ud, at vi ikke længere kan vise ganske almindelige hverdagsbilleder af vores børn uden risiko for krænkelser og censur?

Mange børn græder når de møder julemanden

- Det er helt normalt at børn tuder, når de møder julemanden. Hvis man googler 'santa kids crying', så kommer der ret mange (sjove) billeder op. Skal de alle censureres?

- Skal alle billeder af vores børn være glansbilleder?

- Bliver børns fremtid virkelig påvirket af, at der findes billeder af dem, hvor de tuder i selskab med julemanden? Jeg har svært ved at se det.

- Sidste år lagde jeg også et billede ud af Anna og julemanden i facebookgruppen. Det billede ligger der endnu, for her er Anna nuttet at se på, og det er jo åbenbart det eneste, der må vises... eller hvad, skriver Ida, men hvad tænker du?