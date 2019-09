Mor og far er arbejdsløse: Bruger alligevel 100 kr. på skolefoto

- Ej nu stopper vi.

- Skole billeder har eksisteret ...altid og er da et dejligt minde at have.

- Det er jo minder for livet.

Sådan skriver Kirsten N i en af de mest populære af de ialt cirka 200 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om det stop for klasse-fotografering forældreorganisationen Forældrestemmen beder om i dag:

Folkeskolen er jo gratis

- Selv om det lyder hårdt at forbyde en dejlig, gammel tradition, så skal vi holde fast i, at folkeskolen er gratis og for alle, uanset om man har mange eller få penge først på måneden, siger formand Janus Boye til DR Østjylland , men skal man tro de fleste af netdebattørerne, så er forslaget helt dødfødt:



- Man behøver jo ikke at købe portrætfotos og da slet ikke hvert år.

- Man kan jo nøjes med klassebilledet til ca. 100, skriver Pernille Q således, og Bettina G synes også udgiften til et klassefoto er til at leve med:

- Ej hold nu op.

Udenfor arbejdsmarkedet og rig nok til skolefoto

- Sidste år gav jeg 100kr for klasse foto og kommer også til det i år.

- Her er begge forældre uden for arbejdsmarkedet, skriver Bettina, mens Thess R tror at forbuddet handler om, at nogle forældre ikke vil have at deres børn optræder på billeder med fattige børn:

- Jeg havde heller ikke det pæneste tøj og var ikke særlig køn, men det er et minde at se på de billeder.

- Tror mere det handler om, at de forældre ikke vil have at DERES børn ses sammen med børn, der ikke går i modetøj og ikke har curlingforældrem skriver Thess.

Se også: Enlig mor: Skolefoto smadrer budgettet