Mor og far i Retten i Esbjerg: Uenige om drengenavn

Man har seks måneder til at give sit barn et navn - men hvis ikke kan blive enige, kan man havne foran en dommer.

- Hvorfor får sønnen ikke bare 2 navne?

Sådan skriver Karin S. i en af de 14 kommentarer, der er skrevet på jv.dks Facebook-profil om et forældrepar, der var så uenige om navnet til deres dreng, at de endte i retten.

Se også: Mor til prutte-pige fik nej: Alle bliver jo drillet

Far fik bøde på 1000 kr - og moderen blev frikendt

Moderen forklarede i retten, at det var en fejl, at hun - da papirerne om forældremyndighed skulle udfyldes - gav faderen halvdelen af forældremyndigheden. Og hun blev derefter ifølge avisen frikendt i retten, fordi hun mere end 20 gange havde forsøgt at få drengen navngivet Malik.

Trist når voksne ikke kan samarbejde

Det navn brød faderen sig ikke om, men retten idømte ham en bøde på 1000 kroner, fordi han modarbejdede navngivningen og ikke ville godkende navnet via sin e-boks. Men Karin S er ikke den eneste, der synes, at forældrene burde kunne have løst sagen selv.

- Trist når 'voksne' ikke vil samarbejde, skriver Anna K således, og den er Lisbeth J. enig i:

- Utrolig at voksne mennesker skal kaldes i retten, for at en baby kan få sit navn, skriver hun, mens Frank V har en lidt anden vinkel:

- Respekt til JV for at bringe den anden side også, disse skrækfortællinger fra kvinder har det med at stå alene.

- Til faren, du kan lige så godt vænne dig til at du er mere rettighedsløs end en neger under apartheid, når du er mand og far til en barn i dk, skriver Frank, men hvad siger du?