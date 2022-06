Mor på førtidspension: Ingen penge til ferie

- Det ville betyde rigtig meget.

- Det har været rigtig svært med økonomien de sidste mange år, og jeg har aldrig været på ferie med min datter.

- Det ville gøre en stor forskel - både for helbredet og det sociale, hvor man kan få slappet af på en anden måde.

10.231 har søgt - 1300 får ferie

Sådan skriver Dorte, der er af de 10.231 enlige forsørgere, der har søgt hjælp til ferie hos Dansk Folkehjælp i år. De rekordmange ansøgninger dækker over mere end 30.000 personer.

Der er penge til at imødekomme 1300 af ansøgningerne, der kommer fra borgere med børn, der modtager kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceydelse, hjemrejseydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, SU, uddannelseshjælp eller førtidspension.

Klaus Nørlem, generelseskretær hos Dansk Folkehjælp, siger til nationen!, at der dermed er cirka 5000 personer, der kan få en uges ferie.

Ophold, madpenge, aktiviter og transport til et feriecenter i Danmark

- De får ophold på et dansk feriecenter sammen med 11 andre ansøgerfamilier og nogle frivillige. Vi har et aktivitetsprogram, de kan være med i uden beregning.

- De får forplejning, lidt lommepenge og transport.

- Det er folk, der er hårdt ramt af de stigende priser, siger Nørlem til nationen!.

Lidt tæt på hinanden efter to dødsfald

- Min far, min eks, altså min datters far, døde for tre år siden, og min datters har aldrig kendt til andet end dødsfald.

- Vi har brug for at komme lidt tæt på hinanden, skriver Dorte, der har cirka 12.000 kr. før skat, i sin ansøgning til Dansk Folkehjælp. Den blev godkendt, så hun og datteren kan komme på ferie sammen, men hvad siger du?

