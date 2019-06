Mor raser mod vuggestue: Bleen var drivvåd da jeg hentede søn på ét år

- Prøv lige at se de billeder af min søns røde numse.

- Og han har altid beskidte bleer på, når jeg henter ham.

- Er det virkelig sådan jeg skal modtage min søn efter han har været i vuggestue.

- Når jeg spørger pædagogerne, hvorfor de ikke har skiftet ham, så skylder de enten skylden på hinanden eller svarer, at de er alt for få medarbejdere på arbejde.

Ingen mad

Sådan indleder en ung mor et brev til nationen!, om den måde hendes søn på 1 år bliver behandlet i vuggestuen. Moren – som nationen! selvfølgelig kender navnet på, ligesom vuggestuens navn og kommune også er kendt - forstår ikke, at de voksne, der ellers er ansat til at passe på de små børn, ikke tager ansvar.

Og nu vil hun gerne spørge, hvad hendes næste skridt skal være. For som du kan se, så har hun forsøgt at tale med både ansatte og ledelse – uden at det er blevet bedre. Hendes liste over klagepunkter fortsætter nemlig således:

- Min søn får heller spist ordentligt, fordi de glemmer at lægge mad til siden - selvom jeg har aftalt med dem, at de skal gøre det.

- Det betyder, at han kommer sulten hjem hver dag.

Ingen jakke og hue

- Nu er det varmt, men mange gange i vinter, hvor det var koldt, fandt jeg ham ude på legepladsen, uden jakke og uden hue.

- De har heller ikke spor styr på børnenes tøj, og de kyler bare alt ned i glemmekassen, så man selv skal finde sin søns tøj.

- Jeg har holdt 3 møder med dem om det, og fortalt dem, at de ikke har et ordentligt system og er uprofessionelle. Men jeg oplever, at de slet ikke villige til kommunikere eller samarbejde.

- Hvad gør man så som forældre, skriver moren, der gerne vil hære, hvad DU ville gøre?