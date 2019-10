Mor raser: Overvægtig datter blev vejet i skolen

- Skolens sundhedsplejerske er vældig god til at veje vore børn.

- Det føles af og til som om, de er på vægt-jagt.

Sådan lyder det i en klage, et forældrepar til en 10-årig pige, der går i en skole i Tommelilla i det sydlige Skåne, netop har indgivet til den svenske Justitsombudsman, JO.

Sundhedsplejersken vil opdrage familien

Moderen er vred over, at hverken hun eller pigens far er blevet informeret om, at deres datter gentagne gange i løbet af de seneste måneder er blevet vejet på skolen, og at skolens sundhedsplejerske har talt med datteren om overvægt.

Moderen nævner også i klagen, at sundhedsplejersken har ville 'opdrage' på familien, og kommet med gode råd om kost, motion og økonomi.

- Det må stoppe nu - for det belaster os alle, skriver moderen, og ifølge avisen Expressen.se har skolen fået to måneder til at svare på, hvordan forældre bliver informeret forud for deres børns besøg hos sundhedsplejersken. Og hvordan forældre efterfølgende bliver informeret om resultatet af besøget.

